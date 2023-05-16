朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

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朱立倫頭大？7家公開民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

▲▼賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨預計在明（17）日中常會正式徵召2024總統參選人，對於鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜將由誰出線，國民黨將參酌各家民調。《ETtoday新聞雲》統整5月1日至今所公開的7家民調，並比較侯友宜與郭台銘兩人支持度，其中有2家由侯友宜領先，4家為郭台銘領先，1家兩人平手。

根據《聯合報》5月1日公布的民調顯示，若為藍綠白三方爭霸，藍營不論由侯友宜或郭台銘出戰，支持度都是29%。不過，在藍營選民中，侯友宜拿下51%支持度，郭台銘則只有33%支持度，並有40%藍營選民支持「侯郭配」、33%支持「郭侯配」。

接著《美麗島電子報》4日公布民調結果指出，藍綠白皆投入選戰，在「賴侯柯」三腳督組合中，賴清德支持度35.4%居冠、侯友宜26.0%居次、民眾黨柯文哲22.0%居末；而在「賴郭柯」三腳督組合中，賴清德以35.5%支持度排名第一、柯文哲22.6%排名第二、郭台銘22.5%排名最後。

《中華亞太菁英交流協會》11日公布總統大選最新民調，結果顯示，賴清德對上侯友宜、柯文哲，支持度分別是35.2%、24%、25.6%；而國民黨若派郭台銘出線，「賴郭柯」支持度分別為33.8%、26.2%、24.4%。

《年代民調中心》14日公布民調數據顯示，在「賴侯柯」三腳督組合中，賴清德支持度33.3%，領先侯友宜的28.3%與柯文哲的19.7%；在「賴郭柯」三腳督組合中，賴清德支持度則為33.5%，領先郭台銘的30.0%與柯文哲的13.1%。

根據《菱傳媒》15日公布的「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，「賴侯柯」，三人分別獲39.22%、20.44%、21.74%民眾支持；在「賴郭柯」組合，三人分別獲39.19%、25.88%、19.67%。

《ETtoday民調雲》16日針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」，調查結果透露，在「賴侯柯」的對戰組合中，賴清德支持度32.1%，領先侯友宜26.8%、柯文哲21.4%；而在「賴郭柯」的對戰組合中，賴清德支持度33.6%，領先郭台銘28.7%、柯文哲17.4%。

《台灣民意基金會》16日公布的民調結果，若以藍綠白皆投入選戰，在「賴侯柯」三腳督組合中，有3成6支持賴，2成8支持侯，2成5支持柯；而在「賴郭柯」三腳督組合中，3成9支持賴，2成5支持柯，2成4支持郭。

綜觀以上7家民調結果，在藍綠白的三腳督組合中，《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》是侯友宜領先郭台銘，而在《中華亞太菁英交流協會》、《年代民調中心》、《菱傳媒》以及《ETtoday民調雲》則是郭台銘領先侯友宜。值得注意的是，在《聯合報》民調中，侯郭兩人支持度相同，但大部分藍營選民都還是支持侯友宜出線。

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