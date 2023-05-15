三腳督最新民調！國民黨若徵召「他」　柯文哲維持21％躍升第二名

▲《菱傳媒》針對2024總統大選的三腳督戰局進行不同對戰組合的調查。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨預計在這周三（5月17日）公布總統徵召人選，備受外界關注，根據《菱傳媒》「2024總統大選」網路民意調查結果顯示，民進黨候選人賴清德在三腳督的情勢中皆勝出，而國民黨若派鴻海創辦人郭台銘對戰，可以拿下25.88%支持度，居中；若派侯友宜出戰，僅能拿到20.44%支持度，居末。

這次民調針對2024總統大選三腳督戰局進行不同對戰組合的調查，其中，「賴、侯、柯」對戰，三人分別獲39.22%、20.44%、21.74%民眾支持；在「賴、郭、柯」組合，三人分別獲39.19%、25.88%、19.67%。

值得關注的是，賴清德在面對侯友宜或郭台銘，都得到差不多的支持度，但柯文哲的支持度就有明顯的變化，若對上有郭台銘的戰局，柯文哲的支持度就掉到20％以下；郭、侯參戰的差異也顯現在尚未決定民眾上，若是郭台銘代表國民黨選總統，尚未決定投票意向民眾就從12.25%降至9.12%。

此外，若國民黨徵召侯友宜，據《菱傳媒》最新民調顯示，原本支持郭台銘的25.88%民眾中，有0.37%流向賴清德，11.92%繼續支持國民黨，柯文哲可吸納4.08%挺郭選票，一舉翻身成「賴、侯、柯」對戰局合中的第二名。

這項調查是由《菱傳媒》委託，台大政治系張佑宗教授問卷設計與調查顧問，皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年5月7日至2023年5月12日，共計進行5天，當中有效樣本為10779份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.81%以內。