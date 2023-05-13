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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／郭侯之爭！侯友宜42％穩坐領先　郭台銘僅「2地」支持度優

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘之爭越演越烈，根據台灣民意基金會13日公布最新民調，有42.1%民眾支持侯友宜，29.4％支持郭台銘，比較前兩次民調，2人差距正在縮小，但仍維持一定落差，若和地區交叉分析，則郭台銘僅在台北、桃竹苗地區有顯著領先，其他地區都呈現落後局勢。

▼郭台銘、侯友宜民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）

▲▼郭台銘、侯友宜民調。（圖／台灣民意基金會提供）

根據台灣民意基金會公佈最新民調，在國民黨可能總統候選人中，有42.1%民眾支持侯友宜、29.4％支持郭台銘、8.8%尚未決定、17.8%沒意見、1.9%不知道、拒答。台灣民意基金會表示，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，42%支持侯友宜，29%支持郭台銘，未決定或沒意見的游離選民約29%。侯領先郭12.7 個百分點。

若與上個月相比，侯友宜支持度下降 2.8 個百分點，郭台銘下降 1.9 個百分點，雙方距離稍有拉近，但侯友宜還是保持一段領先。台灣民意基金會分析，再從最近四個月侯郭民意支持度的比較可以看出，侯郭之爭從二月出現16.9個百分點的差距，四月縮小到13.6個百分點，五月再縮小到12.7個百分點，雙方差距在縮小，但侯友宜自始至終皆維持兩位數的領先。

▲▼郭台銘、侯友宜民調。（圖／台灣民意基金會提供）

若和政黨支持傾向交叉分析，國民黨支持者中，四成九支持侯友宜，三成八支持郭台銘；民眾黨支持者中，四成八支持郭台銘，三成九支持侯友宜；民進黨支持者中，四成二支持侯友宜，二成四支持郭台銘；中性選民中，三成一支持侯友宜，一成八支持郭台銘。

從地理區位看，郭台銘在台北市和桃竹苗兩地有明顯的領先，在新北市和雲嘉南有巨幅落後，其他包括中彰投、高屏澎、基宜花東金馬分別有9到15個百分點的落後。

台灣民意基金會表示，整體來講，2024國民黨總統提名的侯郭之爭，最近四個月來，侯友宜在民意支持度上始終維持大幅領先；最後關頭，郭台銘若想超前侯友宜，只能彎道超車。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀，及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年5月8日至9日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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侯友宜、郭台銘最新民調！　他42.1％穩坐領先

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郭台銘侯友宜2024總統大選國民黨民調

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