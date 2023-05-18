快訊／林智堅遭控侵權案　律師籲余正煌親自出席調解

▲新竹市前市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，調查局調查官余正煌提刑事自訴指控林違反《著作權法》，台北地院日前安排林、余兩方於下個月在法院調解室試行調解，余正煌的律師日前說明，余沒有排斥調解。不過，林智堅的辯護律師蕭雄淋、胡中瑋18日透過聲明表示，林智堅當天一定會出席法院調解，也呼籲余正煌，親自出席調解程序。

該聲明表示，本案經承台北地院法官善意，詢問雙方是否有意願調解，因余正煌律師團先回覆法院表示有意願調解，所以林智堅亦願意秉持誠意進行調解，惟有鑑於本案是余正煌提告，最瞭解案件事實，應該是余正煌本人，而非余正煌背後的律師團，「如余先生未參與調解程序，雙方恐會耗費更多勞力、時間協商，徒耗司法資源，使本案更難以調解」。

該聲明指出，日前看到部分媒體報導：「余正煌律師吳俊達說調解時余是否現身，須視余當天有無勤務而定」，但距離6月9日調解時間，有20多天的時間，已足以讓余正煌有充裕的時間請假或找職務代理人。

該聲明表示，委任律師表示，林智堅當天一定會出席法院調解，也呼籲余正煌，親自出席調解程序，始能清楚瞭解兩造對於和解的條件為何，有效促進解決本件紛爭。