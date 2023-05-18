看國民黨徵召郭粉氣炸　TPOC：侯友宜負聲量創年度新高

▲國民黨中常會徵召新北市長侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨正式徵召新北市長侯友宜參選總統，而先前積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘選擇團結支持，並公開恭喜侯友宜，但支持者似乎仍有不滿。根據《TPOC台灣議題研究中心》調查，侯友宜出線當天，負面聲量飆增至23263則，創下今年新高。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年以來侯友宜的網路輿情數據資料，結果顯示，侯友宜被徵召當天，負面聲量創下今年新高，共23263則。其中批評聲浪，包括挺郭派人士為郭台銘抱屈、抨擊國民黨主席朱立倫「內定」、民進黨在內的對手陣營質疑侯友宜「落跑」、「沒有願景沒有政策」，以及侯友宜獲徵召後發表談話遭譏「講一堆廢話」等內容。

《TPOC台灣議題研究中心》分析網路風向，發現多達33.9％的聲量在侯友宜正式出線後，依舊不屈不撓地表態「唯一支持郭台銘」，12.1％的言論放軟身段，表示「願意接受侯郭配」，12.1％言論激烈主張要「罷免侯友宜」，11.3％言論表示要「改投民眾黨總統參選人、黨主席柯文哲」，還有10.5％言論呼應支持郭台銘，喊出「非郭不投」的口號，10％言論表示對國民黨徵召結果不滿，10％言論直接批評，國民黨中央徵召侯友宜是「內定」。

對於外界傳言徵召人選內定一事，國民黨公布科學數據、黨籍縣市首長、黨籍立委及立委參選人的徵詢意見。在科學數據方面，黨中央從4月18日郭台銘表達參選意願之後，就納入內參民調，5月份共進行3份；結果顯示，黨內互比，侯友宜是40.77%，郭台銘是31.77%；藍綠對決時，侯友宜36.7%，賴清德34.27%；郭台銘36.9%，賴清德35.63；三腳督時，侯友宜25.43％，柯文哲25.27%，賴清德30.4%；郭台銘25.57%，柯文哲23.97%，賴清德31.2％。

若以政黨對比85%以及黨內互比15%進行綜合比分，侯友宜獲得51.15分，郭台銘獲得48.85分，侯友宜勝出。接著黨籍縣市首長的徵詢意見，林寬裕指出，13個黨籍縣市首長中，有10人支持侯友宜，1人支持郭台銘，另有2人支持黨中央所決定的人選。最後是黨籍立委及立委參選人的徵詢意見，林寬裕指出，總數57人中，有22人支持侯友宜，13人支持郭台銘，另有22人支持黨中央所決定的人選。