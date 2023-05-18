台大「火冒4.05丈」布條影射原住民加分　原民立委嘆被傷害

▲民進黨立委陳瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台大學生會日前在校內舉辦「言論自由月」活動，卻有學生製作「火冒4.05丈」布條，影射原住民加分制度，標語說明欄更寫著「原住民特權是政府對平地人的暴政」，引發譁然。對此，民進黨籍的原住民族立委陳瑩透過臉書溫情喊話說，曾有人認為原住民族的保障違反平等原則，但釋憲結果合憲，原住民升學保障都是「外加」，不會排擠原本的錄取名額，這標題的意涵，確實傷害了原住民族，也破壞了族群之間的融合。

陳瑩向學生喊話說，「雖然你沒有惡意，但我仍感到很受傷」，聰明的孩子們，應該去瞭解完整的歷史脈絡，還有現今原住民的升學保障制度，其實根本沒有「加分」效果。

陳瑩指出，原住民族在台灣不斷受到外來政體的侵占與掠奪，這是不爭的史實，這也是為何總統蔡英文要代表政府向原住民族道歉的原因，《憲法》對於當代社會中的原住民族，仍認為有保障原住民族的必要，所以曾有人以平等權延伸的概念，認為原住民族的保障違反平等原則，但釋憲的結果是，原住民族保障屬「優惠性差別待遇」，表示它基於消弭社會中群體間的差異現象所設，它是合憲。

陳瑩表示，回到這次事件當中的原住民學生「升學加分」問題，原住民學生保障名額是「原住民跟原住民」比，加分後沒有跟一般生做排序，所以全部的原住民加分，就等於全班都加分的情況是一樣的，它並沒有「加分效果」，這簡單的舉例，相信聰明的孩子們一定能懂。

陳瑩表示，如果再說到原住民升學保障問題，這些名額都是「外加」，不會排擠原本的錄取名額，這是《大學法》第25條第1項的規定，而同樣名額外加的對象至少超過十種，包括體保生、退伍軍人、離島地區學生、僑生⋯⋯等，他們和原住民學生進入學校後，在課堂上的考試、所繳的報告、撰寫論文的審查，和大家一模一樣，跟大家擁有一樣的學識與能力，才有辦法拿到那張畢業證書。

陳瑩指出，「火冒4.05丈」的呈現或許沒有那麼直接，但這標題的意涵，確實傷害了原住民族，也破壞了族群之間的融合，台大校園「言論自由月」當中所稱的「自由」，她相信「自由的基礎」是什麼，聰明的孩子們一定知道，如果在校園當中，對於性別、性向、年齡、身分、族群或其它情形，讓學生害怕表現自我，需要去掩飾、需要去遮蓋，這是「恐怖」，不是「自由」，這樣的布條到底該不該撤掉？相信台大校園裡的孩子們，一定會做出有智慧的決定。