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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

薛瑞元將率團爭取加入WHA　吳釗燮怒控中國干預

▲衛福部長薛瑞元、外交部長吳釗燮出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長薛瑞元（左）、外交部長吳釗燮（右）出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

2023年世界衛生大會（WHA）即將於5月21日在日內瓦登場，不過我國截至目前為止尚未接獲邀請函，這已是連續第七年未受邀。外交部長吳釗燮18日表示，中國干預台灣參與的情況年復一年，非常嚴重，今年秘書處僅稱「要會員國同意」的理由，可是中國在世衛的影響力的確是很大；衛福部長薛瑞元強調，未加入世界衛生組織，很多資訊是二手，未來又有疫情再起，是否可能讓台灣成為疫情的破口？且無法將台灣防疫經驗傳遞給全世界，是全世界的損失。

外交部與衛生福利部今天下午在外交部舉辦「112年『世界衛生大會』（WHA）推案雙部長記者會」，吳釗燮、薛瑞元親自出席說明我國推動參與WHA相關規畫。

吳釗燮答覆媒體提問時指控，阻力來源就是來自於中國，而台灣參與世衛有兩層目的：第一就是為了參與所有會議、活動、機制，過去幾年在強力訴求下，參與會議的比例升高，但只要有申請卻未被接受的，都是對台灣的歧視；第二是台灣人民不應該被排除任何國際機制外，中國一再聲稱能代表台灣是說不過去的，只有台灣民選政府，能夠在國際組織裡面，代表台灣人民。

將準時率團前往日內瓦的薛瑞元表示，台灣因為無法參與世界衛生大會，許多資訊都會變成二手資訊，很多資訊要自己掌握，相對比較困難，以這次COVID-19防疫工作而言，幸好我國防疫人員有足夠警覺性，才能夠及時有效地做好準備。他說，中國一直說可以提供資訊給台灣，但以這次防疫來看，中國整個資訊是閉鎖的，且若未來又有疫情再起，是否可能讓台灣成為疫情的破口？

薛瑞元說，台灣在醫療衛生領域具有實力，中國開始封城的時候，已經有多少中國人跑到歐洲去，造成歐洲很大波疫情的發展；台灣的防疫經驗若沒辦法傳遞給全世界，老實說，是全世界的損失，比如說，倘若台灣是世界衛生組織一員，在這次COVID-19疫情開始前，台灣就可以提供警訊，讓大家提前做好準備，也許這次疫情不會這麼嚴重。他表示，台灣非世界衛生組織一員，對台灣來說是一個風險，對世界而言更是重大損失。

此外，針對此次率團出訪的行程規劃，薛瑞元說明，由於今年會場在進行整修，沒有開放旁聽席，專家入場旁聽的機會變少，可能只能透過影視的方式，了解整個大會的活動和大會的進行。他說明，此次除了在日內瓦當地參與論壇、雙邊會談，也會出席伯恩參與當地大學與台大簽署合作計畫的行程。

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