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美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

▲外交部長吳釗燮出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長吳釗燮出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院外委會近日通過「台灣國際團結法案」，指聯大2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。面對2023年世界衛生大會（WHA）即將於5月21日在日內瓦登場，不過我國連續第七年未受邀，外交部長吳釗燮18日表示，「台灣國際團結法案」的確對我國有幫助，將與各國國會、行政部門進行必要的說明，使各國相信只有台灣民選政府能夠代表台灣。

眾議院外委會今天審議「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），法案將修改2020年3月生效的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱台北法，TAIPEI Act），對抗中國阻礙台灣參與國際組織的行為。

外交部與衛生福利部今天下午在外交部舉辦「112年『世界衛生大會』（WHA）推案雙部長記者會」，吳釗燮、衛福部長薛瑞元親自出席說明我國推動參與WHA相關規畫。

吳釗燮會中答覆媒體提問指，的確聯大2758號決議被中國扭曲解釋，造成我國在參與聯合國體系相關專業機構的困難，我國也一再透過友好國家說明決議案，以及該決議案不應該被扭曲，美國眾院外委會這幾天通過的「台灣國際團結法案」裡面，有提到反對中國扭曲聯大2758號決議阻撓台灣國際參與這件事情，的確是對我國未來會有幫助。

吳釗燮補充，除了在美國與其他友好國家的國會，會儘量說明這件事情對台灣的重要性外，也會盡量與各國的行政部門進行必要的說明，使各個國家相信，只有台灣人民、台灣的民選政府能夠代表台灣。

▲衛福部長薛瑞元、外交部長吳釗燮出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長薛瑞元（左）、外交部長吳釗燮（右）出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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