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快訊／連續7年WHA未受邀　吳釗燮：遺憾秘書處未秉持專業

▲衛福部長薛瑞元、外交部長吳釗燮出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳釗燮（右）與薛瑞元（左）今天下午共同舉行記者會。（圖／記者林敬旻攝影，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2023年世界衛生大會（WHA）即將於5月21日在日內瓦登場，不過我國截至目前為止尚未接獲邀請函，這已是連續第七年未受邀。外交部長吳釗燮18日表示，中華民國台灣是自由民主的國家，和中華人民共和國互不隸屬，呼籲世界衛生組織正視各國聲援台灣的呼聲，堅守中立和專業；衛福部長薛瑞元說明，他將準時率團出發，強烈要求以觀察員身份加入世界衛生組織，「我們一定是使命必達」。

外交部與衛生福利部今天下午在外交部舉辦「112年『世界衛生大會』（WHA）推案雙部長記者會」，吳釗燮、薛瑞元親自出席說明我國推動參與WHA相關規畫。

薛瑞元說明，此次奉命率團到日內瓦參與WHA，雖然目前還沒有收到邀請函，但依舊會準時出發，目的就是為了表達台灣在整個世界衛生組織裡面缺席，可能造成一些遺憾，還有要強烈要求要有機會以觀察員身份加入世界衛生組織；世界多國支持台灣參與國際衛生活動，「在國人殷切期盼下，我們不屈不撓，還是必須要到日內瓦去，把台灣人民的意願傳達出去」，讓台灣有更多機會與世界上的朋友進行會談。

薛瑞元補充，台灣與世界醫師會合作舉辦論壇，相互交流緊急醫療、醫療派遣等問題，此外，國內也有許多民間團體一起來參與到日內瓦的活動，感謝各個民間團體能夠一起來支持政府，做有意義的活動，整體而言，希望行動團的活動能夠正確、忠實地表達台灣2300萬人民參與世界衛生組織的意願，並結合民主自由、愛好和平的國家共同的理念，讓全球衛生不會產生破口，「我們一定是使命必達」。

吳釗燮表示，儘管到目前為止還沒收到邀請函，但是台灣還沒有放棄，持續透過各種管道表達立場，對於世界衛生組織秘書處沒有辦法秉持中立、專業原則，邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會，一再忽視台灣參與的迫切性和急迫性，外交部表達高度遺憾。

吳釗燮表示，推動參與世界衛生組織是我國朝野共識，在政府積極不懈向各國說明我國參與世界衛生組織訴求的狀況下，相信國人都能感謝國際強勁的支持，包括12個友邦（編按，教廷非WHO會員未參與）都已經致函要求將邀請台灣參與世界衛生大會的提案納入議程，另外也有越來越多理念相近國家聲援我國，長期以來，台灣秉持「help for all」的精神，為全球醫療衛生做出無私貢獻，全世界不管哪裡有需要，都可以看到台灣的無私奉獻。

此外，吳釗燮直指，中華民國台灣是自由民主的國家，和中華人民共和國互不隸屬，呼籲世界衛生組織正視各國聲援台灣的呼聲，堅守中立和專業，接納台灣參與世界衛生組織和世界衛生組織下面的會議，作為國際社會負責任的成員，我國將會強化區域合作，繼續秉持專業、務實的精神，和衛福部攜手合作，積極推動參與世界衛生組織。

▲外交部長吳釗燮出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長薛瑞元出席「世界衛生大會」推案記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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