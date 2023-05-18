咖啡廳狂發IG公審！　疑前店員爆內幕：今天這樣真的不意外

▲台北某咖啡廳引發爭議。（圖／翻攝自Google Maps）

記者曾筠淇／綜合報導

台北某咖啡廳因不滿被評1星，在IG限時動態上接連貼出女客人的照片、個資。事件引發爆量討論，不少人都覺得此舉不妥，事後也有一名自稱是前店員的網友透露，「老闆對管理經營很沒概念，今天會這樣真的不意外」。

陳姓女子日前光顧台北某咖啡廳，因過程不愉快留下1星負評。後來店家肉搜女客人，並將其臉書大頭貼放上IG限時動態，還隔空喊話「XX你真的很鬧欸！你可以評論店家，店家也有權利評論客人」。

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此事在Dcard上掀起討論，其中還有人提到店員的服務態度。對此，就有網友表示，從監視器畫面可見，好像只看到一個店員，「照道理講應該不會省成本到只放一個人，是的話也太血汗」。她還說自己同為餐飲業的第一線員工，「若我遇到外送平台、現場客人同時來，還只有我一個人上班，會笑不出來耶」。

▲網友討論。（圖／翻攝自Dcard）

針對該留言，另名自稱是前店員的網友則透露，「這家店真的會給剛來的工讀生自己solo，我上班第4天他們就讓我自己獨立開班顧店了。老闆對管理經營很沒概念，今天會這樣真的不意外，還好沒在那裡工作了」。

▲自稱是前店員的網友爆料。（圖／翻攝自Dcard）

此話再度引發討論，網友紛紛在底下回應，「天啊！員工親自回應！幸好你逃了」、「快點爆出來，還有什麼精彩的」、「怕你等等出現在下個限動了」。不過，自稱前店員的網友後來並沒有在該留言串回覆其他網友疑問，又因Dcard為匿名平台，內容真實性仍有待商榷。