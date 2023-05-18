網友私訊咖啡廳老闆！爆回應截圖「一定要教育大家如何當好客人」

▲老闆疑似親自回應。（圖／翻攝自Dcard）

記者曾筠淇／綜合報導

台北某咖啡廳因不滿被評1星，在IG限時動態上接連貼出女客人的照片、個資。此事引發討論，多數網友覺得店家舉動不妥，不過也有網友發IG限時動態支持老闆。這段支持店家的內容，隨後被另名網友複製起來並傳給老闆，老闆也透過訊息回應並感謝支持。

有網友在透過IG限時動態表示，「不得不說，真的很多跟風酸民，開一間店會遇到多少X掰奧客只有老闆知道，會讓老闆不爽到發出來的客人，一定是欠扁到不行吧^_^這次不好意思就是挺XX了啦！在那邊留一星負評的真的吃飽太閒，有時間在那邊留負評要不要先去上乖巧客人教育課程？」

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內容還提到，「為什麼不遵守規定、X北店家，店家還要因為估狗（Google）破星星委屈自己啊？一堆雙標，你可以X北別人，別人X北你就要哭哭發文要大家來挺你，好了啦！去超商買燕麥奶咖啡啦」。

▲網友私訊老闆。（圖／翻攝自Dcard）

隨後就有另名網友將這段內容加上一些emoji，並傳到老闆個人IG。老闆後來也回應，「一定要教育大家如何當一個尊重店家的好客人」、「謝謝你支持」。

傳私訊的網友在Dcard上表示，「沒想到本人會親自回覆，好寵粉」。對此，其他網友也紛紛回應，「你不會就是被他當作支持他的熟客吧？超好笑」、「好好笑，是我看不懂字還是他看不懂字」、「什麼意思？那個（指截圖）是不是反串呢」。

《ETtoday新聞雲》稍早已私訊發布限時動態的網友、店家、老闆IG，截稿前均未回覆。針對網友貼出的截圖，真實性仍有待商榷。