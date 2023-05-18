念博士免費！陽明交大推「博」學大禮包　培育高階研究人才

▲陽明交大宣布，112學年起，博士生一、二年級免學費，圖為之前誕生首兩名雙連博士。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

博士級研究人才是國家棟梁，但近年來投入博士研究的青年學子越來越少，陽明交通大學為鼓勵國內人才攻讀博士，今（18日）宣布推出，從112學年起，博士生一、二年級免學費，搭配論文指導教授學術研究或產學合作計畫所提供的兼任計畫助理費，組合成全額獎學金（學費加生活費），讓博士生在研究與生活能平衡兼顧。

陽明交大繼111年推出大學部新生大禮包，網羅各類組優異學生之後，今天再度針對具有研發能量的高階研究人才，推出「博」學大禮包，112學年起，博士生一、二年級學費全免，再加上產學合作或研究費；博士生開學前先繳交學費，學期中若未休退學，則頒以等值於全額學雜費獎學金，藉以鼓勵更多優秀學生加入博士研究的行列，引領台灣高等教育持續深耕、茁壯。

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陽明交大校長林奇宏指出，博士級研究人才是國之棟樑，也是學術研究、產業發展的重要推動力，但是近年來因社會經濟環境變動、高科技產業飛速進展等因素，願意投身博士研究的青年學子越來越少，而年輕人不願意投人頂尖研發行列，造成高階研發人才斷層，是嚴重國安問題，陽明交大身為台灣頂尖大學之一，有義務與責任引領重視博士人才培育的氛圍。

陽明交大教務長陳永昇也表示，這個概念來自國外全額獎學金，博士生是我們學術研究上的重要工作夥伴，為鼓勵國內人才攻讀博士，減輕他們的壓力，讓研究與生活能平衡兼顧，陽明交大自112學年度起實施博士生一、二年級免學費方案，搭配論文指導教授學術研究或產學合作計畫所提供的兼任計畫助理費，組合成全額獎學金（學費加生活費），以載育高階人才，也表達重視、尊重、珍惜這群重要研究夥伴的態度。