念碩博士月領2到4萬元！台師大成立產創學院　培育國家重點高階人才

▲台師大將成立產創學院，培育國家重點高階人才，碩、博士生每年最多分別可領24、48萬元獎學金。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為培育國家重點產業所需高階人才，台灣師範大學今（1日）宣布，今年將成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置AI跨域應用、綠能科技與永續治理等兩個研究所，與研發領先的12家企業攜手合作，總共將招收52名碩博士生，預計今年9月入學，台師大指出，業師與教師合開課程及指導學生，碩、博士生每年最多分別可領24、48萬元獎學金，並提供產業實習及就業保障，下周二（7日）起到16日受理報名。

台師大指出，近期申請國家重點領域研究學院計畫，獲得教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與瑞昱半導體、元太科技、友達光電等12家企業技術資源，合作設立產創學院，第一期8年計畫，預計每年挹注逾1億元合作經費。

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台師大產創學院籌備主任高文忠指出，產創學院將提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域，推廣產學合作，讓學生在學習過程中，能夠更加貼近實務需求，增加職場競爭力，藉此出能夠卓越創新的未來人才。

而為鼓勵更多優秀學生前來報考，台師大表示，產創學院和多家產業結盟，提供學生合作培育計畫，幫助學生更快速融入產業生態系統。參加培育計畫並成功媒合的學生，每月將可獲得博士生最高4萬元獎學金、碩士生最高2萬元獎學金，希望透過計畫與資金的培育，不僅能提供學生經濟上的支持，也讓學生更加貼近產業，進一步培養具有實戰能力的專業人才。