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社會 社會焦點 保障人權

爽開雙B代步！化工博士教幫派製毒　檢警查獲1277kg原料逮4人

記者白珈陽／台中報導

現實版《絕命毒師》！台中地檢署指揮法務部調查局航業調查處台中調查站，偵破一起製毒案，具有國立大學化工博士背景的張姓男子，透過自己設立的公司進口「4-甲基苯丙酮」，以苗栗某宮廟為製毒工廠，還教導幫派人士將其製成第三級毒品「喵喵」的原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」；經數月蒐證，專案小組逮獲張姓主嫌等4人，並查扣「2-溴-4-甲基苯丙酮」近77公斤、「4-甲基苯丙酮」1200公斤，規模為近期檢警查獲製毒工廠之最，檢察官調查後依毒品罪將4人起訴。

▲▼ 。（圖／航中站提供）

▲航中站破獲大宗製毒工廠。（圖／航中站提供）

法務部調查局航業調查處臺中調查站（下稱航中站）表示，航中站在去年元月間接獲財政部關務署基隆關通報，有販毒集團進口未列管製毒原料來台，遂報請台中地檢署指揮偵辦，由基隆關提供情資，結合北、中部的調查處、調查站以及警方，組成專案小組。

專案小組深入追查發現，首腦為40歲張姓男子，有國立大學化工博士背景，具專業化工知識，平時以雙B名車代步，常向外界誇耀自己有製毒能力，可以賺大錢，並以此吸引苗栗地方幫派人士，教導他們製毒。

檢警查出，由於「4-甲基苯丙酮」具有工業用途，未列入毒品管制，張男以自己設立的公司進口「4-甲基苯丙酮」，再分批載運至新北市、台中市及苗栗縣等地存放。他利用苗栗縣竹南鎮某宮廟作為掩護，在去年中秋節前後，於宮廟旁的鐵皮工廠大量製作第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，而「2-溴-4-甲基苯丙酮」則是第三級毒品「喵喵」的先驅原料。

▲▼ 。（圖／航中站提供）

▲化學原料腐蝕性強，檢警身著護目鏡。（圖／航中站提供）

因製毒工廠緊鄰宮廟，製毒人員須從宮廟進出，廟方負責人鍾姓男子負責監看人員，專案小組無法靠近蒐證。歷經3個月遠端監控，並針對相關嫌犯的行動蒐證，檢警取得犯罪事證後，根據研判出來的製毒期程發動搜索。

工廠內擺滿化學原料，其腐蝕性強，易造成眼、鼻極度不適，專案小組人員均身著護目鏡及防毒面具，才能順利執行搜索扣押。

去年9月18日，檢警在場查扣「2-溴-4-甲基苯丙酮」第四級毒品成品近77公斤、製毒原料「4-甲基苯丙酮」1200公斤，並逮獲張男、鍾男，以及2名鍾男的小弟，近日檢方偵結，依毒品罪起訴張等4人。

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