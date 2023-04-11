逆齡回春不是夢！陽明交大證實　「橙皮素」能延緩老化

▲陽明交大團隊在動物實驗證實，橙皮素能逆齡回春。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

繼發現長壽基因CISD2後，陽明交大團隊在動物實驗中發現，高齡小鼠餵食「橙皮素」（hesperetin）後，可促進CISD2長壽基因表現，恢復老化心臟與肌肉功能，提升全身性能量代謝，並重獲年輕時的基因轉錄體模式，證實橙皮素能逆齡回春，目前已經技轉給國內生技廠商，未來透過保健食品及小分子藥物，有助於未來延緩老化及治療老化相關疾病進展。



陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所特聘教授蔡亭芬，2009年時原本想要尋找肝癌致癌基因，卻意外發現CISD2基因能調控哺乳動物的壽命長短，也破解老化遺傳的基因密碼，讓延緩老化找到臨床藥物標的。

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最近則由陽明交大、林口長庚醫院、國家衛生研究院、與衛福部國家中醫藥研究所組成的研究團隊，從中國古典醫書《神農本草經》記載的上品藥植物萃取化合物，希望找尋能刺激長壽基因促進劑。

團隊發現，小鼠在21.5月大（相當人類約70歲）時餵食橙皮素後，到了26.5個月（相當於人類約80歲）時，竟能提升約3倍CISD2表現量，證實橙皮素就是CISD2長壽基因促進劑；目前已經技轉給國內生技廠商，未來透過保健食品及小分子藥物，有助於未來延緩老化及治療老化相關疾病進展。

▲陽明交大研究團隊證實橙皮素能逆齡回春。（圖／陽明交大提供）



研究團隊計畫主持人蔡亭芬指出，研究團隊發現橙皮素能改善因老化而造成的多種身體結構及功能損傷，包括新陳代謝下降、因脂肪上升和肌肉下降而導致的身體組成變化、葡萄糖耐受不良、與多重器官衰老。另也發現，橙皮素能在老化後讓細胞重新獲得年輕時的轉錄體（轉錄的RNA表現總和），說明口服橙皮素具有作為CISD2促進劑的潛力。

民眾好奇如何取得橙皮素，研究團隊指出，橙皮素的先驅物是橙皮苷（hesperidin），橙皮苷主要存在於柑橘類的果皮，例如橘子、柳丁、檸檬、金棗等果皮。橙皮苷吃進人體後，主要由小腸中的細菌轉化為橙皮素，再經由血液循環送到全身。但是天然果皮攝取，體內能產生及吸收到的橙皮素劑量很有限，故將橙皮素發展為保健食品，直接攝取橙皮素，較能快速提升CISD2長壽基因表現，並達到促進健康長壽的效果。

參與研究的林口長庚醫院外科部副部主任葉集孝表示，DNA損傷、染色體端粒遺失、表觀遺傳改變、喪失蛋白質穩態、營養感應失調、粒線體功能障礙、細胞衰老、幹細胞耗竭和細胞間通訊改變，是目前有共識的九項細胞老化標記，上述老化標記之間皆有關聯，任何一個老化標記改變都可能影響其他標記，例如橙皮素可以提升粒線體功能及降低細胞衰老，讓老化研究取得突破性的進展，而動物研究中也同時顯示，這些長壽的小鼠不僅活得更長，重要器官的功能也維持得更好，拓展健康樂齡的轉譯研究。