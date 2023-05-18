新住民婦獨撐家計照顧重病夫　移民署跨機關協助度難關

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站助紅一家人度難關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東雄報導

來自大陸的新住民阿紅(化名)去年底向移民署南區事務大隊屏東縣服務站求助，表示丈夫阿輝(化名)因疫情期間長期失業，心情不佳染上酗酒惡習，導致肝硬化，家中經濟頓時陷入困境，夫妻關係也因此惡化。服務站隨即啟動行動服務，到她家中了解困境，除協助她向慈善團體申請急難救助金及醫療補助，還結合屏東縣佳冬鄉公所媒合慈濟基金會協助修繕漏水屋頂及募集生活物資，幫助她一家渡過難關。

阿紅哽咽的說，嫁來臺灣近二十年，老公對自己一直都很好，孩子也非常孝順爭氣，常說長大以後要賺錢照顧媽媽，原本家庭幸福美滿，無奈老公失業後染上酗酒惡習，重病後為了不拖累她，還一度勸她返回大陸，阿紅和老公爭執後負氣離家，前往移民署求助。



屏東縣服務站主任武淑賢回憶，當初家訪時看到阿輝因為重病身體非常虛弱，連說話都顯得困難，而阿紅在鄰近工廠工作，每天下班除接送小孩放學，還需要騎車載阿輝前往診所治療，車程來回就需要2小時，任勞任怨從不喊苦，堅忍毅力令人佩服。所幸經過各機關的協助與開導，阿輝現在已經奮發振作，除了戒酒也開始幫忙家務，身體健康大有改善，未來也會積極找工作，與阿紅一起分擔家中經濟。

移民署人員到家訪視時，發現阿紅家因為年久失修，每逢下雨屋頂就會漏水，空房間也因為窗戶損毀而無法居住，一家三口擠在小房間裡打地舖，考量到阿紅的小孩已邁入青春期，為了給成長中的孩子更好的生活環境，移民署人員立即著手尋找資源，除了協助阿紅向公、私部門申請急難救助金及醫療補助，更結合佳冬鄉公所媒介慈濟基金會修繕屋頂及窗戶，並募得床鋪、書桌及衣櫃等家具，讓孩子能有屬於自己的房間，安心唸書。

看到現在的生活環境越來越好，阿紅心中對未來也充滿希望，除了感謝移民署及佳冬鄉公所的幫忙，阿紅也承諾，未來當自己有能力時，也要貢獻一己之力回饋社會。

武淑賢表示，移民署積極做好新住民娘家的角色，守護在臺新住民的生活，是一直以來不變的目標，阿紅在最困難無助時第一時間向服務站求助，表示移民署長期以來的用心經營早在新住民的心中形成口碑，將持續致力於新住民服務工作。另外，移民署推動｢擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」即將於6月30日結束，呼籲在臺逾期的外籍朋友們於專案結束前儘快到案，才能夠安心回家。