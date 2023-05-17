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社會 社會焦點 保障人權

獨／陸客用「這招」千人偷跑來台　依停留天數不同價碼曝光

▲▼機艙,飛機。（圖／示意圖／pixabay）

▲去年10月台灣解除邊境檢疫措施大開國門，迄今仍禁陸人以觀光名義來台，豈料竟有陸人偷吃步。（圖／示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

望眼欲穿盼不到！去年台灣擺脫疫情陰影重啟國門，但今仍禁大陸民眾赴台觀光。《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，今年初已有1千多名陸人鑽漏洞以「醫療簽證」來台，甚至連停留天數都做出價碼區別，這也讓知情人士惴惴不安指出，選舉將近，若有人趁機來台做選舉調研，豈不是國安大漏洞？

民眾K先生（化名）向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，疫情封鎖國境2年多，去年12月已全面開放國門，取消入境人數限制，大陸人至今仍無法以觀光名義來台，但卻有腦筋動得相當快的不肖業者竟勾結想來台陸客，以「醫療名義」向移民署申請入出境許可證。▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲大陸民眾以「醫療簽證」來台觀光。（圖／民眾提供）

K先生說，有牙醫診所疑與旅行社合謀，以「假就醫真觀光」作法，讓陸人來台，價碼更以天數做區別，14天人民幣8400元/人（約台幣37160元），若停留60天、90天得到門診4到6次左右；準備的資料也相當簡單，身份證正反面、申請表、擔保書、牙齒片子或口腔內部照片等，辦理時間約2到3週左右，出境方式可使用大陸直飛或任意國家直飛。

▼民眾指出有陸籍民眾以「假就醫真觀光」作法來台，恐對社會衍生負面效益。（示意圖非當事人／ETtoday記者翻攝）

▲▼警方破獲應召站。（圖／記者陳雕文翻攝）

K先生說不敢置信地說「沒生病卻用看牙來台，移民署竟然也會發證」，而身為醫療人員卻成不肖份子利用醫療工作之便不當獲利，同時更困惑問，若有人「非法打工」也會造成社會秩序不安，再加上台灣總統選舉將屆，若有心人利用這招來台做選舉調研，難道不成國安漏洞嗎？

▼大陸人來台交流人數逐年寥若晨星，打擊觀光旅遊業。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，日前中南部專勤隊已查獲1名陸籍民眾，以就醫名義入台卻違反社會秩序維護法，這也讓人不禁聯想到日前北檢偵辦中山醫院涉嫌勾結不法賣淫集團，利用來台醫美健檢名義引進人員從事不法性交易；而當時中山醫也強調，「絕無勾結不肖賣淫人士、有確實回報主管機關健檢到場人員、絕無與旅行業者勾結行不法分贓之事」，目前全案仍於偵查中。

移民署也向《東森新媒體ETtoday》回應表示：

一、開放中國大陸人士來台就醫迄今，多以癌症、治療不孕症、罕見疾病、牙齒組織及齒髓相關疾病等類別為主，申請就醫入境的中國大陸人士，主要行程不得變更，並由衛福部公告可受理就醫的醫療機構提出醫療計畫、療程表，向本署各縣市服務站申請；遇有具疑慮案件，皆會同衛福部及相關機關共同審查，若有不法及違規事證，均會從嚴追究，並無濫發入台證情事

二、經統計，自110年至112年4月止，中國大陸人士經核准來台從事醫療服務交流(就醫)共計2,436人次；另中國大陸人士於112年1月至4月止申請來台從事醫療交流服務(就醫)，計總申請數1981人次、核准數1639人次、入境數1086人次，不准率達17.3%。

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