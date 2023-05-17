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移民署分享節能省水訣竅　與新住民共享綠色生活

▲移民署與新住民共享綠色生活 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署與新住民共享綠色生活 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（17）日新住民家庭教育課程中，邀請經濟部南區聯合服務中心主任林進添分享居家節能及省水訣竅，並介紹經濟部補助措施，減輕新住民水電費支出的煩惱，同時減碳省水，輕鬆達到綠色生活。

▲移民署與新住民共享綠色生活 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署與新住民共享綠色生活 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林進添表示，電熱水器、冷氣、電冰箱、電熱水瓶、電腦及電視機上盒等一般家電，若是長時間加熱、運轉、開機及待機等錯誤的使用方式，恐會造成用電量大增，荷包大失血。民眾選購家電產品時，可參考產品上張貼的能源效率分級標示或節能標章，節能標章設有1至5級，等級越低越省電。

根據ESI（Environment Sustainable Index）評比，臺灣為全球146個國家中排第18位缺水國家，缺水問題如同撒哈拉地區的國家一樣險峻。他也鼓勵大家多使用具有省水標章的各項產品，省水標章分藍色普級與金色金級，金色代表最高省水品質。如此，即能在不影響原用水習慣下，達到節約用水的目的。

他另介紹，民眾如有汰換並購買冷氣、冰箱、洗衣機及馬桶的需求，亦可透過經濟部能源局「住宅家電汰舊換新節能補助」及水利署「補助民眾購買省水標章產品計畫」以獲得政府的補助。

新住民小燕開心的表示，要好好利用課堂上學到的節能省水電撇步與補助措施，以後不用再擔心水、電費帳單破表了。
高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署服務站每個月辦理的新住民家庭教育課程，內容多元且寓教於樂，對於初次入境的新住民朋友，也會貼心的安排居停留法令及各項福利資源的說明課程，歡迎新住民朋友們踴躍參加，相關課程資訊可逕洽高雄市第一服務站(07)715-1660。

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