侯友宜獲徵召參選2024總統大選　蔣萬安：盼他扛起2300萬人的台灣

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨17日舉辦中常會，由黨主席朱立倫正式宣佈，徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選。國民黨籍台北市長蔣萬安表示，自己心中的侯友宜，是一位正派、有魄力、務實又極有遠見的領導者，侯友宜12年前為400萬人口的新北市服務，「明年，我期盼他扛起2300萬人口的台灣。」

蔣萬安17日表示，「我心中的侯友宜，是一位正派、有魄力、務實又極有遠見的領導者，更是基北北桃啟動區域治理的靈魂人物。」2022年10月隨著台北市議員一起赴新北塭仔圳，觀摩侯友宜用3年多時間，動員1.7萬多人次，折衝協調4000多家鐵皮工廠遷移，一口氣解決40多年的都市沈痾，397公頃土地重新整體規劃，讓新北城市風貌翻過全新一頁。

蔣萬安提及，侯友宜透過綿密、細膩的社會溝通，形塑出眾人的共同願景；再透過堅定的魄力、務實高效的執行力，一步一腳印改變城市的發展軌跡，「我那時就感受到，一位有擔當的首長，只要對遠方的願景看得夠清晰，就不會畏懼眼前的挑戰。」

蔣萬安指出，今天下午，國民黨正式徵召侯友宜參選中華民國總統，自己也到場見證，17年前侯友宜扛起了全國治安，12年前開始為400萬人口的新北市服務，去年共同啟動了近千萬人口的基北北桃合作交流平台，「明年，我期盼他扛起2300萬人口的台灣。」

蔣萬安說，自己要向鴻海集團創辦人郭台銘由衷致敬，他是帶領我國科技業站上全球舞台的核心人物，更是幫助全台灣度過疫情危機的公益家，郭台銘始終以中華民國為念，即使未獲提名，也早已是民眾公認的世界級領袖，「願全體國人團結向前，2024年一起贏回國家的未來。」

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）