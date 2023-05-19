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5億高中生亡　律師提「3問題」法院要釐清：結婚2小時也可繼承

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，卻在剛辦完結婚就墜樓身亡。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市18歲的賴姓高中生名下還有5億元房地產，4日上午與夏姓男代書助理登記結婚，豈料2小時後詭異墜樓亡，而賴母為此控訴「謀財害命」。對此，律師蘇家宏點出此案的3個問題，「如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣」。

蘇家宏律師分為三點討論，第一為「高中生的結婚是否有效？」，他認為，結婚不是只有新人以及2名證人在書面簽名就可以，需要有「真實的結婚意思」。因此賴母若認為兒子沒有真正要辦結婚，就要提起民事訴訟認定這個結婚是無效的，「如果是假結婚或假離婚的話，一般會伴隨著有刑事偽造文書的問題（使公務員登載不實＿」。

第二則為「是謀殺還是意外？」，蘇家宏表示，此案有很多疑點，以目前賴母的指控來看，兩人生前沒有交往，為了處理土地問題而出門，剛結婚2小時就死亡，「但是，仍然要看現場狀況來研判，這位高中生是怎麼跌下樓？才能夠做認定是謀殺還是意外」。

蘇家宏指出，法院處理刑事案件時，需要看到直接殺人的證據才能認定構成殺人罪，因此沒有證據證明殺人，即使有再多的動機去懷疑，都可能被認定為意外，「這就是法律無罪推定的原則，講到這裡，從感情來說，大眾是無法接受的，但這就是刑事訴訟法的規定。」

第三為「遺產怎麼分配？」，蘇家宏說，以目前的狀況，這位18歲高中生遺產就由母親以及剛結婚的配偶共同繼承。若以賴母現況來看，為了不讓遺產一半被分走，需要打官司讓兒子的婚姻無效，而這類官司是三審定讞，需要不少時間。

蘇家宏表示，兒子的配偶（夏男）在官司進行中仍可繼承遺產；如果有遺囑，也可以依照遺囑過戶。因此，賴母應該要向法院聲請假處分，讓遺產不會被他的配偶繼承取得。

最後，蘇家宏指出，如果最後法院認定結婚有效，沒有殺人情事，配偶可以繼承財產，就算結婚只有2小時也是一樣，但如果被認定有殺人情事，就算結婚有效，也是當然喪失繼承權的事由，配偶是不能繼承財產的。

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