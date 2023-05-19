5億高中生失聯墜亡！前一天「阿公」剛出殯火化

▲賴姓高中生墜亡前一天，阿公才剛火化。（合成圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）



記者柯振中／綜合報導

台中身家5億高中生墜亡後，家庭背景也隨之曝光，複雜的關係讓人看得頭皮發麻。事實上，在賴姓高中生4日墜樓身亡，他的阿公（名義上的阿公，血緣上的父親）前一天才出殯火化，還為此向學校請了喪假，種種複雜的巧合讓人不寒而慄。

賴姓高中生4日與夏姓代書助理碰面，對方以「教你如何處理房產」的理由進入他家中，接著將人帶到戶政事務所，辦理同性結婚登記。時隔2小時後，賴姓高中生就在夏姓代書助理住處墜樓身亡。

賴母懷疑案情不單純，在台中市議員賴順仁、黃健豪及律師的陪同下召開記者會，指控夏姓代書助理謀財害命，並提告殺人罪、要求檢調盡速辦理。

▼賴母指控兒子是遭到設計、謀財害命。（圖／記者游瓊華攝）



事後根據調查，賴姓高中生從小就被阿公收養，但他其實是阿公與媽媽亂倫所生下的孩子，血緣上的父親其實就是自己口中的「阿公」，且這名「阿公」上個月才過世，5月3日當天出殯、火化，賴姓高中生還向學校請了喪假。

隔天賴姓高中生與夏姓代書助理出門，賴母遲遲聯繫不上，沒想到時隔不久就接到兒子的死訊，恐怖的巧合令人不寒而慄。目前案件仍在調查，其中的細節、背後是否有涉及犯罪，仍待檢調單位釐清。