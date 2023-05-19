5億高中生家庭「複雜關係圖」曝光！　阿公、媳婦亂倫生下他

記者陳詩璧、柯振中／綜合報導

台中身家5億的賴姓高中生墜樓引起熱議，複雜的家庭背景也成了熱門討論話題。《東森新媒體ETtoday》記者特地整理了賴姓高中生家中的家庭關係圖，讓您能夠一眼就看懂賴家複雜的關係。

▲賴姓死者一家人關係十分複雜，他從小被阿公收養，但名義上的阿公是血緣上的父親。（圖／律師提供）



根據調查，賴姓阿公與妻子結婚後一共育有2子3女，不過他先是對次子（賴姓高中生名義上的父親、血緣上同父異母的兄弟）的第一任印尼籍妻子性騷擾，導致第一任妻子生了一名女孩就立刻離婚。

▼5億高中生家庭關係相當複雜，原來他是母親與阿公亂倫後生下的孩子。（圖／記者陳詩璧製表）



時隔約3年左右，賴姓阿公又替次子找了第二任陸籍妻子（開記者會的死者媽媽），沒想到竟與陸籍媳婦亂倫，生下了墜樓事件的賴姓高中生，家庭關係十分複雜。

賴姓高中生從小就被阿公（名義上的阿公，血緣上的父親）收養，且逐年收到財產贈與，因此小小年紀就擁有了鉅額財產。這起驚世駭俗的亂倫事件也曾對簿公堂，賴姓阿公為此將家人全部趕走，打離婚官司，只留亂倫媳婦、賴姓高中生在家裡照顧，不過最後離婚訴求被法院駁回。

▲目前案件仍在調查當中，其中細節為何仍待進一步釐清。（圖／記者游瓊華攝）



對於亂倫生下的孩子，賴姓高中生的姑姑無奈直言，根本不曉得要用什麼稱呼來叫人，她的姪子、弟弟等親屬也不知道怎麼稱呼。

墜樓案件加上複雜的家庭關係，引起社會的熱烈討論，目前檢調單位的工作仍在進行當中，詳細死因為何、其中是否另有隱情，仍待進一步釐清。