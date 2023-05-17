南投縣首家布農族林業合作社成立　社員當老闆共同營造優質森林

▲南投縣第1家布農族林業合作社成立。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣山地的造林、撫育及疏伐等林業工作，過去大多由有財力的廠商承攬，再聘僱原民部落族人來完成實際現場工作；信義鄉雙龍村日前由布農族人成立南投縣第一家原住民林業合作社，未來能直接承包政府業務，由社員自己當老闆，提升部落經濟。

「有限責任南投縣布農族原住民林業暨勞動合作社」成立大會在15日召開，社員們如同辦理喜宴一般歡欣鼓舞，林務局及南投縣政府人員等也都到場恭賀，期望與在地族人共同守護山林、共享山林資源。

林管處處長李政賢祝賀表示，為加強公、私有林經營管理，營造健康優質森林，委託靜宜大學團隊從111年9月起開始輔導信義鄉濁水溪線布農族族人成立林業合作社，協助部落族人直接進行林業的各項工作，藉此改善部落的經濟條件，增加社員族人之收入及就業機會。

該林業合作社理事主席金國賓表示，感謝林務局積極輔導，讓部落族人有機會整合、籌組成立林業合作社，未來可由部落族人直接承包進行林業的各項工作；因為每個社員都是老闆，加上從小就在這片山林長大，一定會把承接林務案件當成自家工作來執行，未來將會陸續召募更多年輕族人返鄉加入，為部落帶來更多收益及就業機會，期望與林務局共同合作、達到森林永續經營。

林務局局長林華慶表示，南投林管理處經多年溝通與努力，終於輔導部落居民成立林業合作社，希望透過眾人努力，能夠達成資源永續利用、避免竭澤而漁，也讓部落青年可在傳統領域範圍就近發揮所長；他期許合作社能公平發展，以共同經營利益均分方式來謀求全體社員經濟利益，透過林務局與部落的多元合作，能與原住民共同守護山林、共享山林資源，實現「權利分享、責任分擔」的共管精神。