崁頂警長著傳統布農族服飾與族人「搏感情」　宣導效果十足

▲關山分局前往各活動會場實施防詐及交安宣導。(圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

清明連續假期已結束，期間適逢台東縱谷地區海端及延平等原鄉部落舉辦「112年傳統文化射耳祭」活動。台東縣警察局關山分局除全力執行交通疏導勤務外，由偵查隊及各分駐(派出)所組成「打詐交安宣導團」，前往各活動會場實施防詐及交安宣導。崁頂派出所所長邱宏仁也穿著布農族傳統服飾，與族人「搏感情」，宣導效果十足。

縱谷地區海端鄉及延平鄉，每年4月份後，為布農族重要祭儀活動─「射耳祭｣辦理的高峰，在祭儀中展現布農族的傳統服飾與音樂特色，是非常難得的文化祭典。於外縣市打拼的異鄉遊子，也會返鄉換上傳統服飾，參加一年一度的盛事。

關山警察分局利用活動祭典時機，由「識詐交安宣導團」分別前往「加拿國小村校聯運」、「福原國小村校聯運」、加拿、鸞山、利稻及新武部落射耳祭等活動現場，設攤及發送傳單強力宣導，並以有獎徵答方式與民眾互動，使防詐與交安意識深植民心。崁頂派出所所長邱宏仁同為布農族人，於延平鄉加拿部落舉辦射耳祭活動時，換上布農族傳統服裝，在會場穿梭與族人「搏感情」，並發送防詐騙及交通安全宣導單，而且全程使用族語，獲得現場耆老與族人們的一致肯定。