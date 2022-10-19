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雙龍國小生入山當獵人學徒　承襲布農文化體驗生態旅行工作

▲雙龍國小高年級生到雙龍林道認識傳承布農傳統文化，讓生態旅遊從小紮根。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲雙龍國小高年級生到雙龍林道認識傳承布農傳統文化，讓生態旅遊從小紮根。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林管處為鼓勵原住民新世代認識傳統狩獵文化、部落未來發展，日前與雙龍國小合作，安排高年級學生進入雙龍林道擔任「小獵人學徒」，由部落長老及老獵人帶領體驗獵人在山林裡的生活實境，以生態小旅行的方式了解布農族人世代傳承的技能與知識。

本次活動由丹大布農生態旅遊協會規劃：雙龍部落長老谷長城、金森茂於10月7日帶領雙龍國小學生前進雙龍林道，先透過布農祈福儀式傳達族人入山前應有的敬畏態度，入山後逐步教導布農獵人的山林知識，並安排有植物解說圖卡，讓小朋友們透過提示在森林中尋找目標，培養觀察與探索能力，同時在獵寮學習狩獵陷阱製作、在獵寮廚房生火體驗並製作布農龍葵茶等，體驗獵人長輩們如何在山林裡生活。

▲雙龍國小高年級生到雙龍林道認識傳承布農傳統文化，讓生態旅遊從小紮根。（圖／南投林區管理處提供）

雙龍國小校長陳永輝表示，很高興能全程參與這場體驗活動，也感謝林管處及丹大協會提供機會，讓學生們可在部落長老帶領下，進入雙龍林道親近山林並學習布農獵人文化，同時初步體驗生態旅遊活動、解説山林環境作為一種職業的操作方式，未來可將雙龍林道獵人見學活動編入課程。

▲雙龍國小高年級生到雙龍林道認識傳承布農傳統文化，讓生態旅遊從小紮根。（圖／南投林區管理處提供）

丹大布農生態旅遊協會理事長全得富說，雙龍林道就在部落的後山，是族人進行傳統狩獵區域，現在結合林道及手作步道營造為「獵人體驗營」，由其在地專業導覽解說，還能結合當地著名的七彩吊橋，遊程更加豐富，歡迎國人一起來體驗。

林管處處長李政賢表示，丹大地區自然資源及人文資源條件豐富、獨特，深具發展生態旅遊潛力，以生態旅遊推動部落永續發展，同時也要向下紮根提早讓部落的孩子接觸生態知識，及早培養兼具山林保育與文化保存的觀念種籽，未來才能落實部落自主管理的願景。

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