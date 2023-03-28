久美國小布農族卓社群學童良久社遺址尋根　林管處5護管員引路

▲卓社群森林護管員引導卓社群布農族國小學童尋根。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉久美國小布農族卓社群中年級學童於24日起，一連2天前往仁愛鄉卓社林道深處的良久社遺址尋根；因尋根路線位於林務局南投林區管理處轄區的濁水溪事業區第40、41林班，南投林管處特指派同為布農族卓社群的埔里工作站5位森林護管員協助引導，並宣導保育觀念，期待森林生態及自然保育觀念深植於布農族幼苗心中。

久美國小學童這次由校長田春梅帶領，從仁愛鄉卓社林道步行進入，在抵達良久社遺址後，進行許多耆老傳授的部落與原住民歷史，原住民土地及生態智慧，登山野營、戶外生活及環境覺察等課程，晚間則在祖居地遺址野營，由部落家長及耆老做分享，然後與山林及祖靈共眠。

久美國小師長跟家長表示，期待這群布農族幼苗可從中了解良久社與久美部落的淵源及歷史，並重新檢視對布農族文化之認識及族群認同，並體悟原住民各族群間之差異、彼此尊重學習，體現愛護山林、敬畏山林之作法。

南投林管處表示，基於與原住民族建立互信、互賴、互惠的夥伴關係，這次指派同為布農族卓社群的埔里工作站5位森林護管員前往協助，除了路線引導，也藉機宣導生態給付及台灣黑熊保育等保育觀念，並結合布農族常用植物知識解說。

森林護管員黃紹齊說，很高興能夠帶同族的小朋友回祖居地看看，讓他們實際體驗過去族人的生活環境，了解祖先對山林、對大自然的敬畏及生活知識，希望能夠一代傳一代。