　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

體驗布農文化　久美國小師生花4天3夜重返舊部落

▲久美國小師生返回中央山脈郡大溪畔的布農族郡社群舊社「馬西塔隆社」進行文化探索。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲久美國小師生返回中央山脈郡大溪畔的布農族郡社群舊社「馬西塔隆社」進行文化探索。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處的森林護管員於2月初，協助陪同信義鄉久美國小師生進行「憶啟回家」體驗活動：返回郡大溪畔布農族「馬西塔隆社」舊部落，瞭解先人早年生活環境的不便，並體驗感受其篳路藍縷開墾遷居的過程，希望藉此重新搭建與先輩之連結，重整深化師生文化底蘊思維。

▲久美國小師生返回中央山脈郡大溪畔的布農族郡社群舊社「馬西塔隆社」進行文化探索。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處表示，本次陪伴久美國小師生的是水里工作站服務森林護管員，一行40人於2月3日至6日花費4天3夜前往郡大溪畔「馬西塔隆社」舊部落尋根，由護管員們肩負引導及安全維護的任務，而老師們與小朋友也展現出良好體力及山林間活動能力，通過林道崩壁等危險地形時相互合作，橫越郡大溪時彼此再三確保、打氣，最後順利到達舊部落。

▲久美國小師生返回中央山脈郡大溪畔的布農族郡社群舊社「馬西塔隆社」進行文化探索。（圖／南投林區管理處提供）

久美國小校長田春梅也說明，本次活動參與者為5、6年級學生，以及學校教職員、家屬、志工、協作及南投林管處水里工作站同仁，「憶啓回家」則為該校規劃學習重點課程之一，內容包含在地族群傳統領域之踏查、歷史變化及地形地貌的認識，活動中透過體驗進行探究，培養學生敏銳的觀察力，學會比較與分析，並能有效能互動，共同學習與成長，也希望能讓學生親近祖先、熱愛山林和自己的文化。

▲久美國小師生返回中央山脈郡大溪畔的布農族郡社群舊社「馬西塔隆社」進行文化探索。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處李政賢處長表示，樂見學校帶領學生返回舊部落尋根，除讓學生了解歷史、文化外，仔細走訪就會發現山林中處處是先人所留下的生活智慧，學生進而能相互珍視族群的文化之美，也將環境教育及無痕山林觀念深植心中。

ET快訊
又有冷空氣！　襲台降溫時間曝
JKF雪乳女郎拍片嚇傻　平頭男抄鐵椅衝進來
這藝人轉當YouTuber！　網見「訂閱已破100萬」驚呆
土耳其這城鎮「房子都沒倒」無人死亡　關鍵原因曝光
夜店激情片上傳網路　台中4男女慘了
快訊／吳淡如道歉了！「賠禮給被封鎖的網友」
快訊／反擊美國！陸宣布制裁洛克希德馬丁、雷神導彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

體驗布農文化　久美國小師生花4天3夜重返舊部落

雲林二監魔方比賽...激勵受刑人新領悟　完成「與自己的比賽」

竹市加入「中台灣區域治理平台」　8縣市資源共享共創多贏

南消灣裡分隊結合垃圾車　隨車深入大街小巷防火宣導

柴油車檢測可預約　台東縣環保局推動便民服務

FOCASA馬戲藝術節、國際蘭展、古都馬　黃偉哲暢談春旅首選台南

台東在地節能策略聯盟會議　擴散節能效益

東港安泰醫院成立精準癌症治療中心　治療效果更好副作用更低

中台灣8縣市治理平台啟動　嘉義市主打創意引領城市發展

全家出遊鑰匙反鎖車內　台東警員化身鎖匠...出奇招解圍

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

體驗布農文化　久美國小師生花4天3夜重返舊部落

雲林二監魔方比賽...激勵受刑人新領悟　完成「與自己的比賽」

竹市加入「中台灣區域治理平台」　8縣市資源共享共創多贏

南消灣裡分隊結合垃圾車　隨車深入大街小巷防火宣導

柴油車檢測可預約　台東縣環保局推動便民服務

FOCASA馬戲藝術節、國際蘭展、古都馬　黃偉哲暢談春旅首選台南

台東在地節能策略聯盟會議　擴散節能效益

東港安泰醫院成立精準癌症治療中心　治療效果更好副作用更低

中台灣8縣市治理平台啟動　嘉義市主打創意引領城市發展

全家出遊鑰匙反鎖車內　台東警員化身鎖匠...出奇招解圍

發片也沒紅！5人男團窮到打工維生「吞CD實力遭埋沒」　宋旻浩哭了

劉文正被詐死　李明依痛罵「瘋子愚弄全國」：主動告知夠查證了吧

疑遭車禍撞擊！大眼萌橘「肝腸跑到胸腔」　堅強撐過手術等家

滿滿正能量！直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

無修正AV片段被流出！情色女優不忍了　對片商導演提告求償168萬

重判11個無期徒刑　水牛城槍擊案凶嫌死刑難逃

基隆工廠火警！火舌濃煙狂竄　消防人員馳援灌救

搞不懂夏玉順說什麼！　劉文正「被賜死」新加坡友人傻眼

疫後玩日本8個最有感變化！塑膠袋要錢　入境、退稅全部電子化

體驗布農文化　久美國小師生花4天3夜重返舊部落

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交友　還有重要任務

白沙屯媽鑾轎駐駕西螺廣福宮過夜

228連假一工處轄管省道　疏運措施報你知

2023北橫櫻花勇士單車完騎認證　17日開放報名

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

金山農會歡慶農民節　青農呂昆翰獲表揚

全台節電績優城市　嘉義市西區蟬聯節電王

代理教師聘期議題　雲林縣府財政困難：還得商量

200年來首次！ 白沙屯媽祖抵斗六

二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行好去處

鑰匙反鎖車內　警察化身鎖匠解圍

黃偉哲盼台美產業共榮互惠

高中正妹潘柔週記可愛塗鴉令人驚嘆

「大武門」音樂祭屏東登場　蛋堡12組歌手嗨唱

更多熱門

相關新聞

雙龍國小高年級生入山當獵人學徒

雙龍國小高年級生入山當獵人學徒

南投林管處為鼓勵原住民新世代認識傳統狩獵文化、部落未來發展，日前與雙龍國小合作，安排高年級學生進入雙龍林道擔任「小獵人學徒」，由部落長老及老獵人帶領體驗獵人在山林裡的生活實境，以生態小旅行的方式了解布農族人世代傳承的技能與知識。

海岸山脈向北滑移　中央山脈有孕震帶

海岸山脈向北滑移　中央山脈有孕震帶

注意盲斷層！強震與中央山脈斷層有關

注意盲斷層！強震與中央山脈斷層有關

認識斷層　有助監測防災

認識斷層　有助監測防災

台東強震「不正常的地震」　學者籲投入中央山脈「孕震帶」調查

台東強震「不正常的地震」　學者籲投入中央山脈「孕震帶」調查

關鍵字：

久美國小中央山脈郡大溪布農族馬西塔隆社文化探索

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面