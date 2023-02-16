體驗布農文化　久美國小師生花4天3夜重返舊部落

▲久美國小師生返回中央山脈郡大溪畔的布農族郡社群舊社「馬西塔隆社」進行文化探索。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投林區管理處的森林護管員於2月初，協助陪同信義鄉久美國小師生進行「憶啟回家」體驗活動：返回郡大溪畔布農族「馬西塔隆社」舊部落，瞭解先人早年生活環境的不便，並體驗感受其篳路藍縷開墾遷居的過程，希望藉此重新搭建與先輩之連結，重整深化師生文化底蘊思維。

南投林管處表示，本次陪伴久美國小師生的是水里工作站服務森林護管員，一行40人於2月3日至6日花費4天3夜前往郡大溪畔「馬西塔隆社」舊部落尋根，由護管員們肩負引導及安全維護的任務，而老師們與小朋友也展現出良好體力及山林間活動能力，通過林道崩壁等危險地形時相互合作，橫越郡大溪時彼此再三確保、打氣，最後順利到達舊部落。

久美國小校長田春梅也說明，本次活動參與者為5、6年級學生，以及學校教職員、家屬、志工、協作及南投林管處水里工作站同仁，「憶啓回家」則為該校規劃學習重點課程之一，內容包含在地族群傳統領域之踏查、歷史變化及地形地貌的認識，活動中透過體驗進行探究，培養學生敏銳的觀察力，學會比較與分析，並能有效能互動，共同學習與成長，也希望能讓學生親近祖先、熱愛山林和自己的文化。

南投林管處李政賢處長表示，樂見學校帶領學生返回舊部落尋根，除讓學生了解歷史、文化外，仔細走訪就會發現山林中處處是先人所留下的生活智慧，學生進而能相互珍視族群的文化之美，也將環境教育及無痕山林觀念深植心中。