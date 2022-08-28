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2原民文化攜手護黑熊　玉山國家公園推繪本特展

▲玉山和台江國家公園合推「上山下海小勇士」2處聯合繪本特展。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲玉山和台江國家公園合推「上山下海小勇士」2處聯合繪本特展。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處於8月27日起，在水里遊客中心第二展示館展出「上山下海小勇士─玉山及台江國家公園聯合繪本特展」，融合2地國家公園的原住民文化，經由繪本中活潑輕鬆的故事，傳遞黑熊保育及推廣文史，歡迎社會大眾、學校團體等蒞臨參觀。

玉管處表示，本特展運用玉管處「黑熊的米亞桑」與台江處「走鏢台江」2本繪本加以策劃，擷取其中國家公園原住民文化的共同元素，創作玉山布農族小女孩「布妮」及台江西拉雅族少年「達理」相遇的故事，以互相了解認識不同原住民特色，並利用繪本中的冒險及互助等精神，規劃出精采的互動遊戲及故事展版，先前已於台江遊客中心展出至8月21日。

▲玉山和台江國家公園合推「上山下海小勇士」2處聯合繪本特展。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處說明，本次繪本特展除繪本展面，更結合黑熊特展，還有黑熊食性、困境等互動遊戲，將黑熊保育向親子及學童延伸推廣，希望透過藉由寓教於樂、深入淺出的方式，結合玉管處及台江處的人文歷史及生態保育，讓民眾了解國家公園內豐富多元的資源，傳達國家公園維護歷史文化及自然保育理念與環境永續的觀念。

▲玉山和台江國家公園合推「上山下海小勇士」2處聯合繪本特展。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，水里遊客中心是進入玉山國家公園園區之重要服務據點，讓遊客可先瞭解園區各項旅遊資訊：第一展示室可體認玉山人文歷史，見識翁鬱森林、美豔花朵、鳥兒自由翱翔之情境等豐美多樣性的生態資源與特色；第二展示室設有玉山大事記，展出玉管處在國土永續、生態保育、解說教育及登山安全之成果。

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