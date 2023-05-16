看台灣醫生！莫彩曦一揭醫療費　醫師爸傻了：才2500元？

▲莫彩曦爸媽日前來台玩。（圖／翻攝自IG／hailey_jane）

網搜小組／鄺郁庭報導

莫彩曦和老公Adam是美籍YouTuber，兩人相當熱愛台灣文化，經常找台灣題材拍片，頻道目前已突破150萬訂閱。近日，兩人帶莫爸到醫院看右肩老毛病，讓身為美國足科醫生的莫爸驚嘆不已，對於台灣醫院讚不絕口。最後聽到自費診療價時，還當場傻眼，希望美國人不會看到這支影片，因為太讓人羨慕了。

莫彩曦月初曾發片，標題就直呼「看到台灣醫療費傻爆眼」、「這價錢確定是在看醫生？」影片動機則是莫爸的右肩受傷、抬不起來，所以兩人決定帶他初體驗台灣醫療。莫爸影片中指出，自己的肩膀開過7次刀，多半是因為肩脫臼。莫彩曦確認狀況時，莫爸還表示自己舉不起行李，甚至連一下伏地挺身都做不了。

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進到醫院後，光是不用打電話預約，直接現場抽號碼牌，就讓莫爸直呼「好厲害喔！」「目前（在美國）看肩部專科醫生，要等候兩、三個月。」莫媽也說，「在美國臨時去醫院，只能去急診室，不能當天看醫生，譬如骨科。」莫爸則認同道，「跟任何國家比，真的非常優秀。」在候診時，莫媽則是不禁讚嘆，「有藥局、有抽血櫃台，這醫院什麼都有。」

▲莫爸聽到自費價格難以置信。（圖／翻攝自YouTube／莫彩曦Hailey）

進了診療間，從醫師問診、安排做X光，到回診間看片，效率之高讓一家人都傻眼，「這種效率，美國人不習慣XD」、「我剛到，還沒有坐下，就要再見醫生。」莫爸、莫媽則說，「整個流程都好快」、「才過了20-25分鐘吧？在美國，20-25分鐘才是掛號而已。」

接著，Adam問莫爸，「到現在有掛號、見了醫生、X光、又見了醫生，待會要做超音波，之後可能要稍微做復健，你猜自費總共要大約多少錢？」莫爸思考了一下開口，「我猜400美元（約台幣12320元）」，並分享「這些服務在美國的普通價格，剛才拍X光在美國會超過100美元（約台幣3080元），見到專科（醫生），在他辦公室讓他看你要300到500美元（約台幣9240至15399元），做超音波又要100到200美元（約台幣3080至6160元）。」因為還打了一針，莫爸最後估計，應該會花500到600美元（約台幣15399元至18479元），「我開始有點擔心你們的錢包。」

而做了這些檢查，最後自費價格是82美元（約台幣2526元），讓莫爸不敢置信，「太了不起了！這是很豪華的醫院啊！希望美國人不會看到這支影片（因為羨慕）」、「我無法相信這樣才82美元」、「很明顯能看得出來，台灣為什麼被選為外籍人士最好住的國家之一的原因」，莫爸甚至覺得，飛到台灣自費看醫生，好像都比在美國就醫划算。