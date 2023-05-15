劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑　一票人傻眼：超傷人

▲劉芒。（圖／翻攝自劉芒IG）

記者周亭瑋／綜合報導

知名YouTuber劉芒近日遭爆「人設翻車」，不僅對照片修圖有超高且不合理的要求，還出現不配合廠商、愛搞消失等行徑，對此她在IG公開道歉。沒想到，網友再度翻出她先前嘲笑他人的片段，直呼超沒品；但也有粉絲護航，表示這是很久以前的影片了。

一名網友在Dcard轉PO影片，內容是劉芒4年前在上海使用交友神器，配對到幾位外型姣好的網友，當晚她與朋友到酒吧狂歡，剛好有其中一位馬上回覆她訊息，因為對方長相優越，於是她不顧對方正準備睡覺，硬是要男生前來見面。

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▲網友挖出劉芒4年多前的影片。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，見到帥哥本尊時，劉芒瞬間傻住，對方身高竟和坐著的她一樣高，於是她連忙呼叫友人，幫忙找藉口離開酒吧。看到劉芒以戲謔口吻描述此事，網友不禁質疑，「特地拍影片取笑別人容貌，劉芒確定要這麼沒水準嗎？」

事實上，早在2021年6月，就有粉絲PO出這支4年前的影片，心寒表示對於劉芒善良的印象崩毀，「實在很難認同這個故事有趣的地方在哪，也替那名網友感到很傷心，因為網友的外在條件不如預期，就做出這些反應，還拍成影片，當成一個好笑的故事來講，用嘲笑戲謔的口氣去評論他人，甚至公開放上當事人的照片，我只看到了殘忍，甚至像是霸凌似的貼出對話，稱呼別人『小矮人』，這真的有趣嗎？」

▲之前就有粉絲因此退坑。（圖／翻攝自Dcard）

如今，這支影片再度浮上檯面，引起不小撻伐，網友們紛紛回應，「原本就不善良，再怎麼裝飾也掩蓋不了」、「大半夜硬把人家叫出來，結果對人家這樣...好傷人」、「這樣取笑蠻沒品，大半夜約人出來又這種態度」、「正常人哪會發影片恥笑他人短處？而且當自己還是一名公眾人物的時侯，太奇葩了這操作」、「每次都覺得她用這個特效好不舒服，完全不想看下去」、「她竟然這樣特地發出來人身攻擊，真的滿沒品的欸」、「坐等這種人設崩壞的網紅被推翻」。

但也有人護航表示，「可以了啦，要不要把人家祖宗十八代挖出來鞭一次」、「影片超好笑的，當什麼道德魔人，踩別人顯得自己高尚嗎」、「特地拿這種幾百年前的影片踩人家，也沒多有水準吧」。