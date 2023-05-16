怕業配商品不夠！130萬YTR「自己買備用」　眾人狂讚清流

▲HOOK的新片讓網友有感而發。（圖／翻攝自IG／helloiamhook）

網搜小組／鄺郁庭報導

從藝人到YouTuber，近日人設翻車事件不斷，掀起網上熱議，就有人看YouTube的時候，發現一位130萬YTR擔心廠商給的商品不夠用，特地掏腰包再多買備著，忍不住有感觸。貼文引發共鳴，不少人也大推該位YTR，「雖然說，知道先買之後，廠商還是會給錢，但就是覺得好感度蹭蹭上漲啊！」

有網友在Dcard發文「HOOK業配產品自己買」，分享YTR「HOOK」的影片片段，「有一段是她去買自己的業配產品，因為怕廠商給的不夠用，可能路上沒得買，所以自己先去開架通路買好備份。」

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▲HOOK怕不夠用，先自掏腰包多備產品。（圖／翻攝自YouTube／HOOK）

原PO就想到另一位YTR，「被說到香港結果沒帶業配產品，還要廠商用寄的，不想自己去買」，不禁有感，「就覺得，做人真的要善良一點XD，或是多替別人著想一點，這樣人家也才會對你好吧！」就有人也認同道，「雖然說知道HOOK先買之後，廠商還是會給錢，但就是覺得好感度蹭蹭上漲啊～這就是對工作有沒有認真的區別而已。」

還有粉絲直呼，「她影片裡也沒有強調『我自掏腰包』的那種感覺，只是覺得自己買業配產品蠻好笑，順便也給觀眾看從通路買是很方便的，真誠的人就會讓人自然感到很舒服」、「我就是看到去買這個片段，又被HOOK再圈粉了一次」、「HOOK目前應該是公認的天使合作對象吧」、「HOOK真的是那種不小心看到她一支影片就會愛上她，把整個頻道看完的優質YTR。」

另外，也有網友表示，「HOOK真的很讚，業配最服她跟Howhow，兩個人業配都很用心，又有自己的特色，是少數看了會心動想買的優質業配」、「我之前待公關公司，就算沒有請款的配合，也很多網紅會因為真的喜歡商品自掏腰包，並不都是請款的配合露出。」