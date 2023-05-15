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不只軟便劑！退燒藥、小兒止吐栓劑　健保6月起也調價1~7倍

▲止痛藥。（示意圖／達志影像）

▲不只軟便劑！退燒藥、小兒止吐栓劑，健保6月起也調價1~7倍。（圖／示意圖，非文中藥品／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

健保署今（15）日公布軟便劑氧化鎂6月1日價格調漲1倍，從0.16元調升至0.32元，而在4月召開的藥物共擬會中，另有2款藥品也申請核價獲准，分別為退燒藥與兒童止吐栓劑，分別調漲1~7倍，同樣在6月1日生效。

國內今年起缺藥事件頻傳，衛福部4月成立「藥品供應通報處理中心」促進橫向溝通，健保署也針對無替代藥品的缺藥品項提出應變措施，若廠商認為藥價不敷成本，也可自行提出申請，由健保署召開藥品共擬會議重新核價。

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健保署副署長蔡淑鈴受訪時表示，4月藥物共擬會議有3款藥品申請調整支付價格獲准，分別為氧化鎂軟便劑、乙醯胺酚咀嚼錠 80mg（acetaminophen 80mg）、多普杜利栓劑 10mg（domperidone 10 mg）。

蔡淑鈴表示，乙醯胺酚咀嚼錠為指示用藥，目前有2家持有生產許可，但僅有1家提出申請。原本1顆藥品給付價格為0.24元，調整後價格落在1.5至2元，該藥品健保每年健保用量逾3萬9千顆，一年約會增加8萬元財務支出。

小兒止吐藥「多普杜利栓劑」則為處方用藥，共計5家藥廠持有許可證，有2家申請提高藥價，原支付價為5元，經申請後調整為10元，111年健保用量逾4萬2千顆，一年會增加17萬元財務支出。

蔡淑鈴提到，健保署每年都會檢討藥價，此次調整可撐到明年4月，之後會依照藥品費用支出目標制（DET）每年重新核價。

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