健保部分負擔新制7月如期上路！　薛瑞元：這兩天就會預告

▲健保部分負擔新制7月上路生變？薛瑞元：這兩天就會預告。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保部分負擔新制原訂7月上路，但現傳出上路期成恐生變。衛福部長薛瑞元將於5月19日前往日內瓦世界衛生大會（WHA）幫台灣發聲，今（16）日接受媒體聯訪時表示，會在去WHA前預告，「應該就是這一兩天」，預告期間為30天，若期間無重大意見，就來得及在7月1日上路。

健保署原訂急診部分負擔則規劃「輕症加收、重症減收」，檢傷分類在第1、2級的嚴重病患，在區域醫院、醫學中心需僅需自付200元與300元；但若為輕症掛急診，檢方分類在4、5級病患，則需多掏600元與800元，希望藉由價差落實分級醫療，把資源留給需要的病人。

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不過，健保署3月第一波預告後收到第一線醫師反應，認為民眾在就醫前無法評估自己落在哪一級，在醫院被收取不同費用恐引發爭議。健保署長石崇良4月與三大醫學會討論後得出共識，決定取消以檢傷分類作為收費標準，改依醫療分級固定級距，醫學中心收750元、區域醫院400元，地區醫院則維持現狀，收取150元部分負擔。

7月部分負擔新制除了調整急診收費外，門診藥費也有所調整。健保署原本規劃將慢箋首次領藥免收部分負擔調漲為20%，為考量分級醫療與民眾負擔，健保署也設定上限，醫學中心、區域醫院維持300元上限，地區醫院則是200元，但100元以下藥品免收，至於在基層院所則比照現行制度免收。

慢性病連續處方箋除除基層診所維持3次免收外，醫學中心、區域醫院、地區醫院首次也比照一般藥品收費，第二次以後恢復免收。

原本健保署規劃部分負擔新制4月預告、6月公告，但遲至5月中都無消無息。對此，社保司長商東福今受訪時回應，健保署已提交預告相關資料，就等部長點頭。薛瑞元也證實，「這兩天就會預告」，若30天預告其無重大意見需要修正，就會如期在7月1日上路。