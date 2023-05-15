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社會 社會焦點 保障人權

收500萬簽字離婚後悔了！她告上法院想續當醫師娘　慘被打腫臉

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲女子收下丈夫給的500萬答應離婚卻後悔。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化一名診所醫師與妻子結婚3年，因雙方價值觀等無法磨合，直接拿出500萬想結束這段婚姻，妻子收錢離婚後卻突然反悔，提出婚姻關係存在訴訟，表示自己並不想離婚，是被迫簽字。彰化地院認為離婚程序無瑕疵，判決駁回。

醫師阿坤（化名）主張，與妻子小美（化名）在媒人介紹下交往數月後，於2015年6月結婚，但雙方在價值觀與生活習慣上有諸多無法磨合之處，小美動不動就離家出走，不然就是處處針對他，最後他再也受不了精神摧殘，答應給小美500萬的離婚條件，2人於2018年5月前往戶政事務所辦理離婚登記，還請來律師當證人。

怎料，小美卻在4年後提起婚姻關係存在訴訟，她表示自己從未有離婚意願，結婚期間她不僅每天早晚替丈夫洗澡、穿襪子綁鞋帶、按摩腳，為了他的乾眼症每日按6次眼睛，為了糖尿病1天準備6餐，阿坤在關島溺水時還救了他一命。

但在離婚前2個月，小美剛做完肺癌手術出院，丈夫卻天天逼迫簽字離婚，她無法忍受才「被逼離婚」，且500萬元支票是拿來支付家用，並非為了500萬元離婚。

法官經傳喚當時證人說法，以及離婚協議書影本，認定是在合法程序下，由證人親自向雙方解說、確認離婚意願後，在協議書上簽名見證，該離婚登記有效，小美訴請確認婚姻關係存在無理由，予以駁回。可上訴。

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