韓粉受韓國瑜感召　擺「七星拱月陣」當啦啦隊：黨徵召誰就支持

▲國民黨公布總統候選人前夕，挺韓團體取得國民黨中央黨部前路權。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘國民黨日前公開向韓國瑜道歉後，吸引大批韓粉倒戈。適逢國民黨明（17）日拍板徵召人選，韓粉團體卻在今明兩天包下國民黨中央黨部門口路權，被外界質疑是要「逼宮黨中央」。不過，韓友會理事長挑大師受訪時卻態度大逆轉，解釋明天是要舉辦「稟天儀式」，並擺開「七星拱月陣」為國民黨總統候選人加持。他強調，不管最後徵召結果為何，「國民黨徵召誰，韓國瑜就支持誰；韓國瑜支持誰，韓粉就支持誰！」

4年前「負氣退黨」的鴻海創辦人郭台銘日前公開向韓國瑜道歉，前天母親節兩人還十指緊扣上演大和解，大批韓粉因此倒戈挺郭。適逢國民黨明天將拍板總統人選，韓友會卻在中央黨部舉辦集會活動，被外界質疑是為了挺郭而逼宮黨中央。

面對外界質疑，韓友會理事長挑大師受訪解釋，他是合法借到今明兩天的國民黨中央黨部門口八德路路權，既然已經借好了，所以不管徵召結果是郭台銘還是侯友宜，他都會照常舉辦活動，因為他有一個非舉辦活動不可的原因。

挑大師指出，4月19日舉行「稟天儀式」，把韓國瑜選總統的巨大看板掛上，如今國民黨即將決定人選，且韓表明這次總統選戰要當啦啦隊，所以要把看板取下，而取下之前，也必須舉辦「稟天儀式」昭告天上神明才行，所以這場活動非舉辦不可。

挑大師說，明天的活動會在早上10時舉辦，除了「稟天儀式」之外，也會擺開「七星拱月陣」，象徵「眾星拱月」之意。他解釋，韓國瑜表明要當國民黨的啦啦隊，所以他們這群韓粉大受感召，只要是國民黨推出的候選人，韓粉就跟著支持；而韓國瑜當啦啦隊，他們也一起當啦啦隊，共同加持國民黨總統候選人。

挑大師續指，由於今天就已經取得路權，所以會趁著今天在中央黨部前面搭建「國旗屋」，展現捍衛中華民國的決心。面對記者詢問如果提名的是侯友宜的話，韓粉會否支持？他強調，「國民黨最終徵召誰，我們都會支持！」並高喊，「國民黨徵召誰，韓國瑜就支持誰；韓國瑜支持誰，韓粉就支持誰！」

▲▼國民黨公布總統候選人前夕。（圖／記者宋良義攝）