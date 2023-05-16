赴國民黨中央開壇　韓粉「焚香稟天」盼重返執政：擔心侯友宜

▲國民黨公布總統候選人前夕，韓粉集結在黨部外。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

韓粉團體今明兩天包下國民黨中央黨部門口路權，將開壇舉行9場「稟天儀式」，並以象徵北斗七星的大旗，以及象徵月亮的帳篷，擺下「七星拱月陣」，旁邊還搭建了一整排壯觀的「國旗屋」。韓友會理事長挑大師從今（16）天開始，只見他穿上法袍、戴上高帽、虔心作法，喃喃祈禱上天協助國民黨重返執政。當被問到怎麼看侯友宜與郭台銘由誰出線，他表示比較擔心侯友宜，但相信侯2次勝選新北市長，「應該不是只有三腳貓的功夫」。

挑大師今天約下午3時在國民黨中央黨部門口舉行「稟天儀式」，只見他開壇焚起一柱清香，虔誠向上天喃喃祝禱。他向記者解釋，此前懸掛韓國瑜選總統看板，如今時辰已到，所以就順應國民黨的黨意，要向上天傳達把看板取下之意，也向上天祈求保佑國民黨所推出的總統候選人，也期盼把支持韓國瑜的力量，轉化成「韓先生啦啦隊」。他並笑說，本來黨中央以為他是挺郭團體，一度想阻止這場活動，後來發現他是「自己人」，便張開雙臂歡迎。

不只舉辦「稟天儀式」，挑大師還在現場擺開「七星拱月陣」，由7支大旗按照北斗七星方位擺陣，每支大旗各自標明「天樞星」、「開陽星」、「瑤光星」等星曲，最末端則是一頂大帳篷，上頭懸掛一個金黃色球體代表月亮，合體在一起就是「七星拱月」。

挑大師說，透過「稟天儀式」和「七星拱月陣」，希望幫國民黨跟黨籍總統候選人「凝聚強大氣場」，然後也打造一排「國旗屋」，展現捍衛中華民國的決心。他也說，公開進行這些活動，是要展現韓粉力挺韓國瑜的光明正大作風，「告訴大家我們努力過了，努力不一定成功，但不努力就一定不會成功！」

對於國民黨的總統人選，挑大師說，相信黨中央有一定的作業模式，「對於侯友宜，我們是比較擔心啦！但經過新北市長2次勝選，他應該不是只有三腳貓的功夫，所以也可能是我們多慮了，或許他有我們看不到的強項，絕對有他強大的底氣」。至於郭台銘，他則遺憾表示：「郭董非常優秀，也跟韓國瑜道歉了，是我們的寶貝，相信黨中央要做決定一定是很艱辛。」

挑大師說，這兩天一共要舉辦9場「稟天儀式」，因為9是民俗信仰中最大的數字，也象徵「九五至尊」，就是要讓上天知道韓粉的心意，來幫國民黨重返執政，從總統選戰的泥淖中脫穎而出，但最後就看黨怎樣來決定人選，韓粉一定都會支持。