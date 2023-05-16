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傳民進黨採「打郭打侯不打柯」策略　綠委沒聽過：不會特別閃柯文哲

▲▼賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨「郭侯之爭」結果即將揭曉，明（17日）就可能決定由誰出戰總統大選，而民進黨早早定於一尊，由副總統賴清德征戰，近期傳出民進黨選戰策略採「打郭打侯不打柯」，以避免流失年輕選票。對此，民進黨立委表示，沒聽過這樣的策略，柯文哲、郭台銘、侯友宜各有什麼缺點，就針對議題有一番論辯，不會特別閃過柯文哲，還是就事論事。

對於藍白合作可能性，民進黨立委許智傑表示，不管藍白合不合，都要戰戰兢兢繼續拼，而且現在連藍整合都有困難，更何況藍白要合？可能性應該不大，但還是要認真拼到底。

至於傳民進黨採「打郭打侯不打柯」策略，許智傑指出，民進黨選舉有自己的步調，如何獲得全民共識最重要，至於柯文哲、郭台銘、侯友宜各有什麼缺點，就針對各項議題有一番論辯，不會特別閃過柯文哲，還是要就事論事。

林楚茵表示，自己是沒聽過這樣的策略，但柯文哲近期媒體關注比較少，對於在野黨（國民黨）的攻擊、以及一些錯誤荒謬、配合中共的言論回應，不是所謂「打郭打侯不打柯」，而是針對議題上錯誤的部分即時回應，柯文哲參選是他的權利，對相關情勢靜觀其變。

對於近期影片策略，林楚茵指出，以近期民調來看，年輕人確實可能對賴清德比較陌生，對他來說，加強跟年輕人的溝通、透過社群平台讓大家感受真實的賴清德是什麼人，這件事非常重要。

至於是否憂心打柯文哲流失年輕選票？林楚茵表示，柯文哲確實對年輕世代有吸引力，但民調是浮動的，隨著選戰推進，民進黨會持續關注相關議題，讓賴清德的好被大家了解。

民進黨立委趙天麟表示，柯文哲是一個政黨候選人、領袖，競爭態勢存在的，民進黨不會有什麼不碰柯的策略，但也要承認柯在一定族群中有相當魅力，可以就很多政策正面對決，也檢驗一些政策可行性，精彩可期。

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