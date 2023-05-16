國民黨明宣布誰選總統！　近2個月郭侯紛擾一次看

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，民進黨早早定黨主席、副總統賴清德為一尊，而民眾黨主席柯文哲也已完成黨內登記，剩下國民黨人選仍未有結論，一直到上周才確定預計於17日公布。回顧自國民黨拍板2024總統人選採徵召後，鴻海創辦人郭台銘即正式表態爭取提名，期間動作頻頻，而黨內呼聲最高的新北市長侯友宜則因市政略顯低調。不過，隨著布局進入最後階段，雙方陣營競爭白熱化，國民黨主席朱立倫如何協調、提出最強人選，各界關注。

國民黨拍板徵召（2023/3/22）

朱立倫於中常會宣布，2024總統大選經過共同決定採取徵召，一定要團結一切可以團結的力量，爭取所有可以爭取的支持朋友，黨有責任幫主要候選人排除障礙，同時要爭取非綠朋友，一同為台灣人民來打拚。

郭台銘宣布爭取提名（2023/4/5）

郭台銘結束美國行召開記者會，表態要爭取國民提名參選2024總統，感謝朱立倫等人公開肯定他是國民黨重要資產，並為4年前負氣離開國民黨致上萬分歉意。

侯友宜：隨時可上場（2023/4/12）

侯友宜回應朱立倫「國民黨已經準備好了，會在最適當時機宣布徵召」，稱自己「面對所有的挑戰都能克服，隨時可以上場」。這也是侯友宜首度鬆口表態。

郭台銘舉辦巡迴座談會（2023/4/22）

郭台銘舉辦巡迴座談闡述自身理念，首場於新竹縣竹北市登場。

侯友宜協調港湖區立委（2023/5/2）

侯友宜展現母雞整合力，協調國民黨港湖區立委，最終由市議員李彥秀出戰，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出，並改選士林、大同立委。

朱立倫：最強名單沒有我（2023/5/3）

朱立倫出席中常會時表示，國民黨最強總統候選人這個月就會出爐，「提名過程一定堅定無私無我，秉持黨務工作，任勞任怨、任罵任辱，惡意的中傷，無的放矢，汙辱性攻擊對黨中央對我個人，都不改變無私無我的態度，我兩年前選黨主席時就宣示，最強名單絕對沒有我！」

郭台銘首場造勢登場（2023/5/7）

郭台銘力爭國民黨內2024總統提名，於高雄市鳳山區舉行首場大型造勢活動。

郭台銘密會柯文哲（2023/5/10）

柯文哲與郭台銘見面，15日透露兩人談話內容，稱郭台銘自稱有八成自信能代表國民黨出線，且對方還要他「現在不要把話講死」，使他解讀郭台銘的意思是，倘若能代表國民黨出線，就會轉過來跟柯談合作，「只是我說算了。」

朱立倫透露徵召結果公布時間點（2023/5/11）

針對2024總統大選布局，國民黨秘書長黃健庭表示徵召最可能在17日定案。朱立倫11日也說，該周就會推出國民黨總統人選。

挺郭派、挺侯派互槓（2023/5/12）

12日傳出黨內逾20藍委支持侯友宜，僅4人支持郭台銘，惹得挺郭派怒嗆「挺侯派別放風向」，當天晚上，再有挺侯派立委發難，放話「提郭就要罷免朱立倫」；而挺郭派隔日回應多數中常委都挺郭，並揚言若侯友宜，中常委將「有意見」。

郭台銘合體韓國瑜 （2023/5/14）

郭台銘14日走訪雲林，密會高雄市前市長韓國瑜，曬出兩人合照，引發關注。韓國瑜晚間則透過臉書表示，「4年前的教訓告訴我們，初選是隊友間隊長的選拔，不是隊友間的廝殺；無論誰當隊長，參與選拔的隊員都要彼此支持，維繫團隊。」

挺郭派連署提案徵召郭台銘（2023/5/15）

15日傳出一位挺郭派中常委發起提案，呼籲黨中央徵召郭台銘。但經詢問多位中常委，他們則表示未收到這份提案書，也沒有人向他們提出連署的請求。

朱立倫會見郭台銘、侯友宜（2023/5/15）

朱立倫傳出15日晚間分別會見郭台銘、侯友宜。對於見面一事，侯友宜16日受訪時表示，其實無論過程如何，都尊重黨節奏、規定，也會按照步驟全力以赴，為國為民多做事。

朱立倫二會郭台銘（2023/5/16）

挺郭派原定16日上午將舉行的記者會卻突取消，而聯電榮譽副董事長宣明智今晚的挺郭夜宴中午也緊急喊卡，並傳出朱立倫中午到郭台銘住處，和郭台銘二度會面。