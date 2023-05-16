挺郭活動紛紛喊卡　他「以朋友身分」勸郭台銘：別做政黨冤大頭

▲今日預計進行的「挺郭台銘」活動紛紛臨時取消。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨預計於明日公布2024總統徵召人選，鴻海創辦人郭台銘近來動作頻頻、積極爭取提名，但今日的「挺郭活動」紛紛臨時取消，引發外界猜測。對此，前立委邱毅也直呼氣氛越來越詭異，並透過臉書「以朋友身分」勸進郭台銘，「說真的，政治路的險惡，實在沒有戀棧的必要，有錢多做公益慈善或消費享受，也好過提供給政黨或政客做寃大頭。」

邱毅表示，經過昨晚的朱立倫、郭台銘密會，今天國民黨內的挺郭行動突然喊卡，氣氛相當詭異，真有「山雨欲來風滿樓」的味道。他提到，國民黨立委陳玉珍中午的「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統記者會」臨時取消；聯電榮譽副董事長宣明智晚間原訂在喜來登請客樓要辦的「挺郭宴3.0」也取消；國民黨中常委連署提案，建請朱立倫徵召郭台銘，這項連署由中常委沈智慧、立委傅崐萁領銜，本來來勢洶洶，現在也擱置。

邱毅不禁直呼，整個氣氛越來越詭異，他強調，朱立倫有無勸退郭台銘、是否成功安撫郭台銘，是明天最大的關注點。他認為，依郭台銘寧折不曲的性格，他會不會與國民黨翻臉，獨立參選或與民眾黨主席柯文哲合作，都是變數，他直言，一旦郭柯配成軍，侯友宜不但徹底沒戲，還可能選後面對被罷免新北市長的危機。

邱毅提到，現在有人在勸郭台銘，亁脆揮揮衣袖，不再沾染政治渾水，帶著漂亮老婆到夏威夷或希臘去玩玩，半年八個月後再回台灣，他坦言，「我以朋友身分，倒是支持郭台銘這麽做，說真的，政治路的險惡，實在沒有戀棧的必要，有錢多做公益慈善或消費享受，也好過提供給政黨或政客做寃大頭。」