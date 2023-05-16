乾爹斗內15萬！企鵝妹曾答應要求「剃光眉毛」　粉絲一看：超可愛

記者曾筠淇／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進近日徒步環台，不只直播上的一舉一動受到關注，過去的影片也引發討論。近日就有網友翻出一則近3年前的影片，內容是男粉絲要求企鵝妹將眉毛剃光，只要做到就斗內（Donate）5000美元（約新台幣15萬元），後來企鵝妹也將過程全記錄下來，引發討論。

從該影片可見，有位男粉絲詢問企鵝妹能否把眉毛剃掉？如果全剃光，就會斗內5000美元（約新台幣15萬元）。企鵝妹先是向爸媽說這件事，後來也果真將兩條眉毛剃掉，並透過影片記錄下來。

企鵝妹當時先從右邊眉毛尾端剃起，接著又剃左邊眉毛，故意讓眉毛剩下「兩小塊」，模樣相當逗趣。後來，她又將所有眉毛都剃去，雖然看起來有些不習慣，但面貌還是相當清純。

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▲▼企鵝妹之前曾把眉毛剃光。（圖／翻攝自YouTube／Jinnytty 企鵝妹 윰찌）

把眉毛變成「沒毛」的企鵝妹也馬上讓媽媽看看自己的新樣貌，只見媽媽笑得合不攏嘴，還轉轉企鵝妹的臉，最後更給予大大的擁抱。企鵝妹則直呼「媽媽正在哭！為什麼？」畫面既搞笑又溫馨。

該段影片曝光後，不少網友都留言回應，「無論有沒有眉毛，她的美都令人難以置信」、「我喜歡她和她父母一起做的一切」、「我喜歡她媽媽，她看起來超級友善」、「老實說，她沒有眉毛也很好看」、「她是這個世界上，唯一一個即使沒有眉毛，仍然看起來很棒的人」、「無論有沒有眉毛，她都超級可愛」。