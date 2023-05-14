每次直播都破萬人「企鵝妹環台哪裡好看？」　鐵粉曝6關鍵超中肯

▲企鵝妹徒步環島。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進來台徒步環島，每每開直播都吸引上萬人關注，還有粉絲會大手筆斗內。但一名網友就好奇，企鵝妹環島直播到底哪裡好看？對此，一名鐵粉列出6大重點原因，表示「企鵝妹的直播對他而言是一個心靈慰藉」，讓不少鄉民看了直點頭，直呼「看完忍不住哭了」。

一名網友日前在PTT發文指出，企鵝妹實況隨時都有超過1萬人在看，還掀起許多討論，可是「我昨天看了12小時+今天看到現在，真的覺得沒什麼好看的啊，有人可以分享好看的點嗎？」

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▲網友好奇企鵝妹的直播哪裡好看？（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

文章曝光後掀起討論，不少網友回應「很精彩啊」、「幫台灣檢視各種亂象，好的壞的都真實呈現」、「她走的台灣才是真實的台灣」、「如果你喜歡她，對她有興趣，不管她做什麼都會覺得好看，反之亦然」，也有人笑說，「不好看你還看了一天半了」、「所以既然沒什麼好看，你怎麼看這麼久的？」

對此，也有一名鐵粉回文，指出「本肥宅已經追蹤好幾天了，告訴你好看在哪裡，像我這種沒人約、沒事幹、人生無趣、沒溫暖的肥宅，這是一個心靈慰藉」。他也列出6大關鍵，包括直播可以幫忙圓徒步環島的夢、看直播像是有正妹陪自己一整天、也可以感受正妹視角、途中遇到很多有趣的事、企鵝妹擁有令人敬佩的超人體力和毅力，以及能透過直播知道台灣哪裡適合旅遊。

▲鐵粉曝6大關鍵。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

不少人看到後都相當認同，「天啊，這根本就是我」、「推，我也這麼想」、「嗚嗚你別再說了」、「我還以為是我發文」、「我才不會承認這是我的寫照」、「看你的文字怎麼充滿洋蔥」、「給你拍拍，寫這麼催淚幹嘛」、「這篇太寫實」、「看著看著就同意你了」，也有人鼓勵說「別看直播，多找機會認識新朋友好嗎」、「有空出門走走吧」、「拍拍，自己身體弄好去走走，更有樂趣」。