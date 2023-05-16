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企鵝妹曾醉倒東區街頭！　媽緊盯「她環台直播」急壞：快回家

▲企鵝妹4年前曾醉倒街頭。（圖／翻攝自卡提諾論壇）

▲企鵝妹4年前曾醉倒街頭。（圖／翻攝自卡提諾論壇）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進正徒步環台，而直播的一舉一動都備受關注，也獲得不少粉絲斗內；然而，她透露，近日接到媽媽電話，表示直播環島很危險，希望她快回家。事實上，她4年前醉倒東區街頭的直播，就讓爸媽超擔心，當時他們跨海急call同在台灣的弟弟，要他出門救人。

企鵝妹最近開直播時提到，家人看她直播做一些「瘋狂的事」，覺得很危險，希望她能盡快返家；但她並不想放棄，同時也解釋她漢字名「允進」就是會永遠向前衝的意思，所以會繼續完成徒步環台的旅程。

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▲▼企鵝妹。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

▲企鵝妹這回徒步環台，讓媽媽又擔心了。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

其實，這已不是企鵝媽第一次擔心她了，時間拉回2019年，當時企鵝妹在台灣學習中文，為了慶祝第一期課程即將結束，她找朋友出門狂歡一整晚，她們先是到道具店，再去餐廳吃飯，接著又去喝酒續攤，玩到後來她妝容花掉，說話語無倫次，走路歪歪斜斜的，在前往KTV的途中更跪倒在地，下秒甚至躺在人行道上。

她們成功到達KTV後，企鵝妹的眼神也越來越渙散，還將麥克風放嘴裡，遠在南韓的爸媽見她醉成這樣，不禁擔心寶貝女兒被撿屍，急忙聯絡同在台灣的兒子，要他出門把姊姊帶回家。

▲企鵝妹4年前曾醉倒街頭。（圖／翻攝自卡提諾論壇）

▲她當時在KTV已經茫了。（圖／翻攝自卡提諾論壇）

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