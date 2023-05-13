粉絲送「一疊金紙」想陪走！企鵝妹知用途氣炸　直播刷一排：快丟

▲企鵝妹收到金紙。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」正在台灣進行徒步環島，今（13）日她從龍岡出發，一路往通霄前進，稍早她走到加油站上廁所，出來後遇見一名自稱是急救員的男粉絲，給了企鵝妹一疊金紙，要給她保平安，不知道金紙是什麼企鵝妹，詢問聊天室的網友，才恍然大悟，找到一間超商後丟進垃圾桶。

一名自稱是急救員的男粉絲，見到企鵝妹後，直接送出一疊金紙，要給企鵝妹保平安用，接著詢問企鵝妹腳會不會不舒服，有沒有起水泡，想替對方舒緩痠痛，「想說你走那麼多天，有沒有酸或是痛之類的，我本來說如果有幸的話，看是不是明天，可以陪走一天這樣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼粉絲自稱是急救員，送金紙要給企鵝妹保平安。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

收下金紙，拍完照後，企鵝妹向粉絲道別，接著一臉疑問詢問聊天室的網友「這個黃色的紙是什麼？」網友解釋，那是燒給神明或是死掉的人，要她趕快丟掉。剛好前方有一間超商，企鵝妹走進去將金紙丟進垃圾桶，並洗手，傻眼喊「Ｗhat the fxxk」。

聊天室的網友看到紛紛喊扯，消息被轉發到PTT上，許多網友狂罵，「拿金紙斗內是什麼意思」、「惡作劇不要玩這麼過分吧」、「有看過給平安符，沒看過給金紙的」、「真有人把她當媽祖在拜」、「送紙錢還說要幫按摩，超噁」、「送金紙有很多解釋，但送不懂的外國人就不合適」、「觀感很奇怪啊，尤其送給不知情外國人」、「壓轎金沒問題，問題是送給不信媽祖的人」。也有網友指出，「這個是福錄壽金，燒給土地公的」、「這拜土地公的，年年掃墓才會看過」。