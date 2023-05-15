地獄級路線+1！企鵝妹預計三義→東勢　眾人嚇喊超瘋：太自虐

▲企鵝妹在台步行環島中。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進日前在台徒步環島，上個月23日從宜蘭出發，今（15）日進度預計從苗栗三義走到台中東勢。就有人針對路線議論，「爬山會爬死喔」、「有點意外，真的要去南投，PASS台中市區？」「看來鐵了心走郊區」、「蠻瘋的，就這樣持續上山，累都累死」、「在山上鬼切，很勇欸！」

今日上午8點20分左右，有網友在PTT的Gossiping板問卦，「企鵝妹開台囉！ 三義到東勢」，先提到今天開台（直播）的時間特別早，接著說「（企鵝妹）要走到東勢去！大家覺得企鵝妹到底要看什麼？」從直播畫面可見，企鵝妹今日目標是從苗栗的三義走到台中的東勢，截至中午12點左右，步行累積9.88公里。

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就有人猜測接下來的路線，不禁一陣驚呼，「到東勢之後要去南投，那不進台中市區啊？經新社到國姓很陡」、「她要走上去南投喔？保重XD」、「她的腳力真的很可怕，正常人走到這樣腳都快斷了吧？還走一些地獄級路線」、「東勢到南投好像是沿路山路？」「三義到東勢還行，但是東勢要到南投就太硬了，真的無法想像」、「東勢-新社-國姓，這路線感覺滿硬的。」

還有網友直呼，「東勢很高欸」、「國姓那都山路了，我前陣子出差，用開車都覺得有點可怕了，要用走的真不簡單」、「她也太強了，睡這麼少，體力驚人」、「比較擔心網路掛點，昨天迷路那段看得很痛苦」、「走山路，某種意義上可能更輕鬆吧」、「感覺蠻自虐的」、「之前我是看到，她地圖指到東勢、太平、草屯，在山上鬼切很勇欸！」