企鵝妹有多強？他日本走1天22km　「凌晨腳痛醒」傻眼認證

▲企鵝妹。（圖／翻攝自IG／yyj0728）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進日前在台徒步環島，經常挑戰地獄級路線，就算腳痛也只休息一天就繼續，讓觀眾佩服不已。有人便提到，企鵝妹剛開始徒步，每天約20公里左右，最近幾天卻都破30公里，「違反人體工學了吧？」就有人也說，他在日本一天走了22公里，結果腳痛到醒來，驚嘆企鵝妹體力驚人。

企鵝妹上個月23日從宜蘭出發，目前人已經走到台中，今（16）日預計從東勢走到豐原。就有網友不禁在PTT的Gossiping板問卦，「72妹（企鵝妹）是怎麼走那麼多路隔天就快速恢復的？」說他到日本看演唱會，某天沒事做就出去散步、打發時間，一天下來累計走了5小時39分鐘，「居然一不注意就走了22公里」。

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傻眼的是，他後來凌晨時腳痛到醒過來，「但算算走的還是比72妹少，負重也比她低」，忍不住納悶，「有沒有72妹是怎麼能每天走那麼多路的八卦啊？」但有網友不以為意，「她在這之前，應該就在其他地方徒步拍片了」、「長期走路實況訓練出來的，72又不是來台灣才這樣走」、「她走好幾年了。」

▲很多人到日本玩，幾乎每日都超過萬步，但通常會走到腳痛。（圖／達志影像／美聯社）

不過，大部分的人仍自嘆不如，「某次走超過20K就腳底酸爆想回家了」、「她還是繞很多景點，不繞可以破40」、「超強，人生沒走過30K+還含山路」、「強度還越來越強，已經練到爬山當水喝了」、「女孩子這樣真的很強，還要照臉到結束不猙獰」、「給我錢我也走不了」、「沒練不可能連續好幾天走，熱血一天隔天就在家躺平了。」

還有人直呼，「如果沒有民眾打擾，進度更快吧」、「就一直有人在那邊屁走路很簡單，拜託走個10KM試試，保證隔天鐵腿」、「我工作每天大量重量勞動都佩服她」、「一般人起碼要先訓練一兩個月以上才能這樣走吧？72真的扯」、「她這幾天山路和距離，加上快500公里連續步行的乳酸堆積，不是用嘴走路的能辦到。」

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