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荷蘭在台辦事處譚敬南代表拜會黃偉哲　討論台南400活動合作可能性

▲荷蘭在台辦事處譚敬南代表等人，拜會黃偉哲市長，討論2024年台南400活動雙方合作可能性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲荷蘭在台辦事處譚敬南代表等人，拜會黃偉哲市長，討論2024年台南400活動雙方合作可能性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

荷蘭在台辦事處譚敬南代表(Representative Guido TIELMAN)，於15日偕同荷蘭辦事處經濟處陳香吟副處長、溫麗颯(Lisa Laeven)資深政策事務官，以及台洋劇團羅斌博士(Dr. Robin Ruizendaal)蒞府拜會黃偉哲市長。

▲荷蘭在台辦事處譚敬南代表等人，拜會黃偉哲市長，討論2024年台南400活動雙方合作可能性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府由葉澤山副市長、新聞及國際關係處處長蘇恩恩、文化局局長謝仕淵、文化局專門委員黃宏文，以及新聞及國際關係處專門委員田玲瑚等陪同黃偉哲市長出席，主要進行討論2024年台南400活動雙方合作可能性。

▲荷蘭在台辦事處譚敬南代表等人，拜會黃偉哲市長，討論2024年台南400活動雙方合作可能性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長首先感謝譚代表特地從台北遠道而來，尤其是關心明年台南400活動，台南非常榮幸也很希望能和荷蘭在台辦事處一起有合作活動的機會，尤其希望能將更多更好的藝術作品，呈現給市民朋友們以及臺灣的民眾與更多來自國外的訪客，讓更多民眾能欣賞到高水準的藝術作品，更希望明年有更多台、荷間的文化及物產交流。

▲荷蘭在台辦事處譚敬南代表等人，拜會黃偉哲市長，討論2024年台南400活動雙方合作可能性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

譚敬南代表表示，自上任以來此為第4次與市長有相關的見面交流，台荷之間的關係非常緊密，除了經濟上的交流外，還有荷蘭的建築師事務所MVRDV新化果菜市場、河樂廣場都有他們的設計，另外荷蘭Mecanoo也参與了台南新總圖的設計，而這一切臺灣與荷蘭間的認識與往來，都是從400年前1624年就開始發生了。

▲荷蘭在台辦事處譚敬南代表等人，拜會黃偉哲市長，討論2024年台南400活動雙方合作可能性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉副市長感謝荷蘭代表處協助串連上次與荷蘭企業在2024年台灣燈會活動的合作機會，這次的台南400活動，也很感謝譚代表帶來台洋劇團羅斌博士的提案，文化局會規劃2024年1整年度的展覽與表演節目，相信我們的合作與表演活動是深具歷史意義的。

荷蘭在台辦事處譚敬南代表於2020年8月底到任，辦事處主要促進與支持台灣及荷蘭機構及企業間在商務、科學、技術、農業與文化等領域的合作，並提供策略性經濟合作的平台。

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