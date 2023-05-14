1520元知名夢幻蛋糕翻車「變鮭魚」　客怒買到糕王！店家發文認了

▲1520元知名夢幻蛋糕翻車「變鮭魚蛋糕」，客怒爆料：買到糕王！（圖／爆料公社）



記者許力方／綜合報導

慶祝母親節給媽媽一個美麗的驚喜，有民眾提前在台南知名蛋糕店訂購了一款粉紅色夢幻「鏡面蛋糕」，一個要價1520元，沒想到取貨時卻發現，原本粉紅色變成橘色，傻眼致電店家反映，店員態度差勁，惹得他不滿上網PO文，爆料買到「糕王」、「被詐騙」，店家2天後發布道歉聲明，並還原整起事件過程，官網目前也已加註了小提醒「蛋糕皆為手工製作，每次巧克力淋面皆會有不同效果，可能產生色差」。

當事人12日透過「爆料公社」曝光了一段一分鐘的現場錄影畫面和蛋糕實體照，他指控，母親節本來開心訂購台南一家法式甜點名店的鏡面蛋糕，無論是網購訂單、現場展示櫃上，都可清楚看到這款荔枝口味的外觀是「粉紅色」，沒想到他拿到時卻是「橘色」，致電向店家反映，男店員口氣、態度不悅回應「主廚每次調色都會有色差，要不然現場還有一顆你來換」，語畢便掛斷電話。

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▲當事人公布現場錄影畫面，指控店員態度不耐煩。（圖／爆料公社）



當事人指控，到現場店員態度依舊不耐煩，解釋說蛋糕顏色取決於色素加多加少，還強調「這季色膏顏色就長這樣」。錄影畫面中，店員稱「就算我再換一顆給你，明天我請師傅在做一顆給你也是一樣，因為這一批紅色就是這樣」、「就是同一罐」，讓他不敢相信，痛批「有被詐騙的感覺」、「沒想到我也買到糕王」。

文章在爆料公社引發熱烈回響，超過7000人按讚，不少人紛紛認同「我也不能接受粉紅色變橘色，粉紅控路過」、「這個價位還調錯色」、「態度決定了一切啊」、「看來買高單價蛋糕還是很危險啊…畢竟會特地訂買蛋糕都是為了特殊重要的場合」、「一次店」、「變色母親節」、「真的長得不一樣」、「這已經不能用色差來解釋了」、「要是我也會失望、「每次調色都有色差很正常，但這色差太大不太合理吧」、「鮭魚口味跟櫻花口味，明顯是不一樣的吧。」

也有網友開玩笑稱「所以是從黑鮪魚變成鮭魚的意思？」、「鮭魚蛋糕」，或是有人認為「我覺得一樣超美」、「顏色恐慌症！ 這生活也太辛苦了」、「如果今天說聲抱歉～結果大不同。店家需要加強訓練～」、「橘色鮭魚比較好看啊！」

▲店家發文道歉，還原當時。（圖／翻攝當事店家粉絲團，下同）



對此，店家15日在臉書粉絲團發出道歉聲明，還原當時稱，當天客人拿蛋糕時，有互相確認蛋糕外觀，沒問題才取走，後續對方回家覺得不滿意，直到傍晚再來電，他們也答應可以換，再重做了一個，不過對方一直詢問顏色問題，要處理現場客人、又要在電話中解釋實在沒辦法，才會請客人直接到現場、幫忙想辦法，「很急所以電話掛得很快」不是故意。

店家也認了「色差」可能沒有辦法符合客人的預期，很抱歉讓客人感到不舒服，因為當天只有一個店員，現場客人很多，因此不能在電話溝通清楚，是他們的疏失，未來會增加人力。並強調，「不管如何，我們還是會繼續努力帶給大家美味漂亮的甜點，也會開會檢討關於色調如何維持等問題。經過這件事，不變的是，我們還是一群用心做甜點的人，也會努力持續下去。」