「我從軍我驕傲」！空軍下士執勤遭輾斃　服役前是散打好手

▲陳姓下士在服役前曾是散打選手，臉書常分享帥氣自拍照。（圖／翻攝當事人臉書）

記者劉人豪／綜合報導

在台南空軍基地服役的陳姓下士，昨（14日）晚間執行地面裝備拖動作業時，不慎遭電源車壓過，送醫搶救仍宣告不治。據了解，該名陳姓下士服役前是名散打選手，受到哥哥的影響選擇從軍 ，臉書上除了分享自己的比賽照片外，也有許多出外旅遊的自拍照。

▲陳姓下士在服役前是散打選手，受到哥哥影響決定從軍。（圖／翻攝當事人臉書）

空軍司令部14日深夜表示，所屬台南基地陳姓下士14日晚間8時25時，執行地面裝備拖動作業時，不慎從拖車掉落，遭後方電源車壓過，經單位緊急送醫搶救，仍宣告不治。空軍司令部除深表哀痛與不捨，並表示後續除配合檢、憲機關蒐證相驗及辦理法紀調查，也會全力協助家屬處理善後事宜；另將針對本案通盤檢討、精進工作流程，以防杜類案再生。

▲陳姓下士常在臉書分享出遊照。（圖／翻攝當事人臉書）

陳姓下士在2019年服役於空軍第一聯隊，那時他曾接受漢聲廣播電臺採訪，提到服役前是名散打選手，經歷過許多次的挫折，面對挫折能夠勇於面對不放棄，也是一種成功態度的學習，會加入國軍是因為高中時期，學校教官及從軍的哥哥，經常與他分享軍中的生活，最後選擇投身軍旅，「我從軍，我驕傲。」

▲陳姓下士長相帥氣，戴著眼鏡有股文藝氣息。（圖／翻攝當事人臉書）

而陳姓下士在個人臉書除了分享散打比賽照片外，也時常貼出遊時的個人帥氣自拍照，許多好友也紛紛留言「帥」、「這樣不行啦，戀愛了」、「帥哥好」、「羨慕」。