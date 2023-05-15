網路美女援交冰火兩重天才1千　台南男險遭詐騙1萬元

▲台南一名陳姓男子遇網路交友援交詐騙1萬元，幸好市警二分局警方及時阻詐成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名陳姓男子在網路認識一名暱稱「昕昕」的女網友，對方用LINE傳來低胸小露乳溝清涼照，自稱有兼職援交服務，按摩浴、深情小親嘴及冰火兩重天等服務才40分1千元，陳男「凍未條」至超商見面時，女網友要陳男先買1萬元遊戲點數支付保證金，以證明並非警察，陳男心中覺得不妥，報警求助及時阻止詐騙。

市警二分局海安派出所14日母親節晚上8時許接獲報案，在康樂街超商前有民眾需要警方協助，員警洪正偉、黃順發立刻趕到現場，20歲陳姓男子向警方表示，他日前在網路上認識1名女網友「昕昕」加好友後，對方傳來面容姣好、身材火辣、穿著低胸露乳溝的美女照，並談及援交事宜，他一時「凍未條」，才與對方相約晚間8時許見面。雙方談妥40分鐘1千元價格進行全套性服務，有按摩浴、深情小親嘴及冰火兩重天等服務，陳男依約至康樂街超商前見面，但女網友「昕昕」卻要陳男先購買1萬元遊戲點數支付保證金，以證明自己不是警察，還說交易完成後，就會把保證金1萬元全部還給他。

陳男心中有點猶豫，立即遭到對方以兇狠語氣恫嚇他趕快交付遊戲點數，否則他會很難看的；陳男覺得不妥，所以打110請求警方協助，海安所警員洪正偉、黃順發向陳男說明，這是常見的詐騙手法，網路援交詐騙常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」，待被害人上鉤後，再使用恐嚇方式讓民眾心生畏懼誤入陷阱，而火辣美女最終也不會出現，並告知一些假援交真詐騙案例，才讓陳男從騙局中驚醒過來，並封鎖女網友的聯絡資訊，並感謝警方的及時攔阻詐騙。

市警二分局表示，民眾應避免輕信陌生人所言匯款或交付遊戲點數，在疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打反詐騙諮詢專線165或110查詢，切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免損失慘重、得不償失。