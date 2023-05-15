台南竟會有「豬仔間」？！　蔡宗豪：南警應提出因應之策

▲台南市議員蔡宗豪質疑台南市警局長廖宗山，對北區國賓大樓要加強治安維護，並要增加裝設監視器的預算，守護市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員蔡宗豪在母親節期間，到基層向市民朋友祝賀佳節愉快時，卻遇到民眾陳情，疑似有求職詐騙集團，把人押到台南市北區國賓大樓裡，連續將近10天一直有警察、警車出現該處，蔡宗豪認為此區域治安複雜，民眾對人身安全會打上問號！

蔡宗豪建議警方應提出防範措施，甚至積極清查，來保障市民朋友的安全。另外，蔡宗豪提出「工欲善其事、必先利其器」科技時代，監視器是很重要的基礎，不論是治安、甚至是車禍都需要監視器的紀錄，並提出很多沒有監視器的路口，也以最近的女童車禍命案的例子，北區忠義路、成功路口的車禍，如沒有監視器的話，要如何還原事發經過？他建議警察局長廖宗山，要增加裝設監視器的預算，來守護市民朋友。

台南市警五分局說明指出，鑒於國賓大樓出租套房眾多，流動人口密集，且由於短期出租套房租金低廉且隱密性高，常為不法份子利用為犯罪場所，從事非法性交易及工作，甚至遭不法人口販運集團控制，遭受性剝削、勞力剝削等犯罪問題，對社會治安造成極大隱憂。

五分局採取如下作為：（一）為澈底杜絕根源，淨化犯罪治安熱點，本工作先針對該大樓將住戶居住情形實施清查，並區分自住、出租兩項，製作大樓居住清冊，以後續犯罪情蒐，清查過濾可能容留各類非法犯罪之處所。

（二）本案工作執行期間，輔以提供住戶犯罪預防諮詢、服務及聯繫等方式，以杜民眾質疑，進而強化為民服務品質，落實推展各項犯罪預防工作。

五分局說，這次專案工作成果豐碩，執行期間自5月3日起至5月14日間，計有查獲從事色情案件1件2人、持觀光簽證來臺逾期停留外僑3人、失聯移工2人，同時辨識出多處可能為從事非法犯罪及色情處所，有效將大樓內之犯罪熱點逐一爬梳，做為未來五分局治安工作策略所用，相信未來能造福住戶大樓，提供一個治安良好的社區環境。